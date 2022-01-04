Киевляне жалуются на маршрутчика, который обманом перехватывает пассажиров трамвая

Киевляне, которым приходится ездить на маршрутке №14 (566) со станции метро "Лукьяновская" до проспекта Правды, увидели новый нестандартный метод борьбы водителя за пассажиров. Мужчина обманом зазывает клиентов к себе.

Как рассказали очевидцы инцидента, каждый раз мужчина хитростями перехватывает у городского трамвая по меньшей мере 10 пассажиров. 4 января о довольно возмутительном поступке маршрутчика рассказали в соцсетях.

Смотрите также В Одессе в маршрутке вспыхнул скандал: водитель назвал ветерана АТО "малообеспеченным"

Водитель частной фирмы-перевозчика, как говорят свидетели, с помощью громкоговорителя объявляет ложную информацию.

Выдумывает неисправности трамвая

Один из маршрутчиков, останавливаясь на ключевых остановках с наибольшим количеством пассажиров, отправляется на трамвайную остановку.

Мужчина в громкоговоритель говорит, что трамвай долго не приедет к пассажирам из-за каких-то проблем на линии. После этого водитель вежливо приглашает людей в салон своего транспорта.

Киевляне утверждают, что в моменты, когда мужчина перехватывает пассажиров, никаких задержек на трамвайных маршрутах нет.

Судя по комментариям пассажиров в соцсетях, как правило водитель вводит людей в заблуждение на остановках трамваев возле станций метро "Лукьяновская" и "Берестейская".

Пользователи таких подход маршрутчика не оценили. Киевляне говорят, что все же удобнее пользоваться коммунальным транспортом, чем ездить в ужасных маршрутках. При этом действия мужчины жители столицы назвали нечестной конкуренцией.

Почему киевляне недовольны обслуживанием в маршрутках

На техническое состояние маршрутных такси и качество обслуживания киевскими частными компаниями-перевозчиками люди жалуются не первый год. Почти каждый день водители-маршрутчики гоняют по встречке или тротуару, у них отказывают тормоза, отпадают колеса или полуоси, что приводит к ДТП.

Для того чтобы запретить устаревшим и неисправным маршруткам возить людей, власти столицы начали перевозчиков заставлять выполнять условия новых требований к перевозчикам. Для фирм это означает покупку нового транспорта или невозможности работать на рынке, поэтому в столице начали нападать на чиновников и на автобусы фирм-конкурентов.