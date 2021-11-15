Киевлянина, который издевался над пожилыми родителями, посадили в тюрьму
В Киеве мужчину, который издевался над собственными родителями-пенсионерами, посадили в тюрьму на два года. О приговоре сообщили 15 ноября.
Злоумышленник признан виновным в постоянном физическом и психологическом насилии над супругами, а также в нанесении отцу телесных повреждений средней тяжести.
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Сломал ногу отцу и травил мать
Жестокий 32-летний сын жил вместе с родителями в однокомнатной квартире. Он постоянно оскорблял пожилых мужчину и женщину. В конце концов, он так сильно избил 64-летнего отца, что сломал ему голень.
После этого свою агрессию молодой человек решил выплеснуть и на 61-летнюю мать, но ей удалось сбежать к соседям. Оттуда пенсионерка вызвала наряд полиции.
Горе-сын не раскаялся
Опасаясь, что мужчина может совершить расправу над родителями, правоохранители взяли его под стражу. В конце концов молодого человека приговорили к лишению свободы, хотя преступник так и не признал своей вины.
Расплата за "розыгрыш" прикованной к кровати бабушки: похожее
- В Киеве трое молодых людей целились в беспомощную пожилую женщину пистолетом и снимали это на камеру.
- Впоследствии выяснилось, что среди обидчиков больной был ее родной внук. Даже после огласки парни особо не сожалели о содеянном и утверждали, что ничего страшного не случилось.
- В конце концов, всем трем причастным к съемке издевательств над прикованной к постели пенсионеркой объявили о подозрении. Им грозит до четырех лет лишения свободы.