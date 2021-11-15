Злоумышленник признан виновным в постоянном физическом и психологическом насилии над супругами, а также в нанесении отцу телесных повреждений средней тяжести.

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Сломал ногу отцу и травил мать

Жестокий 32-летний сын жил вместе с родителями в однокомнатной квартире. Он постоянно оскорблял пожилых мужчину и женщину. В конце концов, он так сильно избил 64-летнего отца, что сломал ему голень.

После этого свою агрессию молодой человек решил выплеснуть и на 61-летнюю мать, но ей удалось сбежать к соседям. Оттуда пенсионерка вызвала наряд полиции.

Горе-сын не раскаялся

Опасаясь, что мужчина может совершить расправу над родителями, правоохранители взяли его под стражу. В конце концов молодого человека приговорили к лишению свободы, хотя преступник так и не признал своей вины.

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