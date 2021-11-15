Зловмисника визнали винним у постійному фізичному та психологічному насиллі над подружжям, а також в нанесенні батькові тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

До теми Принижувала і не випускала з дому: у Києві судитимуть жінку за знущання над батьком

Зламав ногу татові й цькував матір

Жорстокий 32-річний син мешкав разом з батьками в однокімнатній квартирі. Він постійно ображав літніх чоловіка і жінку. Зрештою одного разу він так сильно побив 64-річного тата, що зламав йому гомілку.

Після цього свою агресію молодик вирішив вихлюпнути і на 61-річну матір, але їй вдалося втекти до сусідів. Звідти пенсіонерка й викликала наряд поліції.

Горе-син не покаявся

Побоюючись, що чоловік може вчинити розправу над батьками, правоохоронці взяли його під варту. Зрештою молодика засудили до позбавлення волі, хоча злочинець так і не визнав своєї провини.

Розплата за "розіграш" прикутої до ліжка бабусі: схоже