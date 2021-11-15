Зловмисника визнали винним у постійному фізичному та психологічному насиллі над подружжям, а також в нанесенні батькові тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
До теми Принижувала і не випускала з дому: у Києві судитимуть жінку за знущання над батьком
Зламав ногу татові й цькував матір
Жорстокий 32-річний син мешкав разом з батьками в однокімнатній квартирі. Він постійно ображав літніх чоловіка і жінку. Зрештою одного разу він так сильно побив 64-річного тата, що зламав йому гомілку.
Після цього свою агресію молодик вирішив вихлюпнути і на 61-річну матір, але їй вдалося втекти до сусідів. Звідти пенсіонерка й викликала наряд поліції.
Горе-син не покаявся
Побоюючись, що чоловік може вчинити розправу над батьками, правоохоронці взяли його під варту. Зрештою молодика засудили до позбавлення волі, хоча злочинець так і не визнав своєї провини.
Розплата за "розіграш" прикутої до ліжка бабусі: схоже
- У Києві троє молодиків цілилися в безпорадну літню жінку пістолетом і знімали це на камеру.
- Згодом з'ясувалося, що серед кривдників хворої був її рідний онук. Навіть після розголосу хлопці особливо не шкодували через скоєне і стверджували, що нічого страшного не трапилося.
- Зрештою усім трьом причетним до фільмування знущань над прикутою до ліжка пенсіонеркою оголосили про підозру. Їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.