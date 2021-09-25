На Киевщине 16-летний мотоциклист сбил велосипедистку: женщина умерла в больнице
Источник:Obozrevatel
В поселке Калиновка в Киевской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего. В результате столкновения велосипеда и мотоцикла погибла 44-летняя женщина.
Авария случилась вечером, 24 сентября, около 20:00. О ней СМИ сообщает со ссылкой на собственные источники.
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Юный мотоциклист сбил женщину
Предварительно известно, что 16-летний мотоциклист наехал на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. За ее жизнь боролись медики, однако напрасно: травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина умерла в медучреждении.
Мотоциклист сбил женщину на велосипеде
На месте аварии работали представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное дело по части 2 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.
Сейчас правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия, идет следствие.
Громкие ДТП на Киевщине в последнее время
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