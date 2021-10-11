На Киевщине комбайн протаранил пассажирский поезд Бахмут – Львов
Источник:Укрзализныця
Сразу 6 вагонов повредил водитель сельскохозяйственного средства, который выехал на железную дорогу в момент подъезда пассажирского поезда. Инцидент произошел на Киевщине днем 11 октября.
Сейчас на месте ДТП работают следователи и патрульные. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
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В Укрзализныце утверждают, что задержка поезда достигает 2 часов. Кроме этого рейса никаких задержек не произошло.
Пассажиров пересадили в другие вагоны
Комбайн сначала врезался в локомотив / Фото Укрзализныци
- Инцидент произошел в 15:12 на участке железной дороги Фастов – Житомир. Водитель очень дорогого комбайна нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд.
- Сельскохозяйственный транспорт столкнулся с поездом, из-за чего повреждения получили 6 вагонов и локомотив.
- В вагонах в момент столкновения находились пассажиры, впрочем, им посчастливилось не получить травм из-за разбитых окон.
- Водитель комбайна от госпитализации отказался.
Вагоны получили серьезные повреждения / Фото Укрзализныци
Представители Укрзализныци пересадили всех пассажиров из поврежденных вагонов на другие места поезда.
Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.