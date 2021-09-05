На Киевщине произошел взрыв на сахарном заводе: есть пострадавшие
Источник:Полиция Киевской области
В поселке Гребенки, что на Киевщине, произошел взрыв на сахарном заводе. В результате пострадали 5 человек, двое из них находятся в больнице. Остальные – в местном госпитале.
Паровой взрыв произошел около 16:00. Об инциденте и пострадавших в полицию сообщил фельдшер скорой помощи.
Ранее Нашли остатки гранаты: в Днепре прогремел взрыв в авто – фото и видео с места
Причина взрыва – неисправный котел
На место происшествия экстренно выехала следственно-оперативная группа Белоцерковского райуправления полиции. По предварительной информации, причина взрыва – неисправность одного из котлов.
В результате пострадали 5 человек. Двух пострадавших доставили в больницу в Киеве, остальные – лечатся в Белоцерковской городской больнице.Обратите внимание! На данный момент информации о состоянии пострадавших нет.
На заводе сейчас работает следственная группа / Фото Нацполиции
Смотрите на карте, где находится поселок Гребенки:
Коротко о последних инцидентах со взрывами в Украине:
- Вблизи одной из баз Кирилловки нашли тайник с боеприпасами. На пляже были патроны, гранаты и даже тротил. Опасную находку передали ГСЧС.
- 2 сентября в Днепре в салоне автомобиля взорвалась граната.
- 1 сентября тоже граната взорвалась на Прикарпатье. На этот раз – в одной из многоэтажек Калуша. Погиб человек.