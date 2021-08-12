На Киевщине столкнулись 2 грузовика: погибшего водителя доставали спецсредствами
12 августа 2021 , 15:56Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В поселке гребенки 11 августа произошло ДТП – столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб один водитель. Его пришлось доставать с помощью гидравлического инструмента.
О судьбе другого водителя не сообщается. Трагедия произошла примерно в 22:00 вечера.
Другой инцидент Сбил ребенка на переходе и помчался дальше: На Киевщине поймали водителя-беглеца
Спасатели применили спецсредства
О ДТП сообщили на диспетчерскую службу ГСЧС. Спасатели из Белой Церкви сразу же выехали на место – там они отключили аккумуляторные батареи автомобилей и с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего водителя.
К указанным работам от ГСЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Спасатели на месте ДТП / Фото ГСЧС
Другие события Белой Церкви
- Мужчина напал на машину скорой, но неожиданно получил по голове. Произошел инцидент вечером 30 июля.
- 29 июля пьяный мужчина с ножом угрожал детям, которые гуляли на улице. Полиция его задержала – к счастью, обошлось без жертв.