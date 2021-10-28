На Киевщине в жуткой аварии с грузовиком погибла 6-летняя девочка: фото с места трагедии

28 октября 2021 , 14:16
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Источник:

фейсбук Белоцерковского районного управления полиции

Вблизи села Гребенки Киевской области в смертельной аварии погибла 6-летняя девочка. Когда именно произошла трагедия неизвестно, но правоохранители рассказали о ней 28 октября.

Роковое столкновение произошло на 63 километре трассы Киев – Одесса. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь ребенка, выясняют следователи.

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Легковушка на полном ходу влетела в грузовик MAN / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции

Отец влетел в грузовик

По данным полицейских, 27-летний водитель Daewoo Lanos ехал с собственной семьей в направлении города Одесса. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на соседнюю полосу. Там легковушка врезалась в тяжеловоз МAN L2000. Водитель грузовика рассказал, что от удара Lanos отбросило и он оказался на обеих полосах движения.

За жизнь маленькой боролись до последнего

С места автотрассы в больницу госпитализировали маленькую дочь водителя легковушки. Ребенок провел в реанимации несколько дней, но, к сожалению, не выжил. Ее многочисленные травмы оказались несовместимыми с жизнью.


Последствия от удара легковушки о грузовик / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции

Важно! Досудебное расследование аварии проводят по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют. За это предусмотрено тюремное заключение на 3 – 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Водитель сбил школьника под Мироновкой: еще одна авария с ребенком

В селе Владиславка вблизи Мироновки водитель легковушки "Таврия" совершил наезд на 13-летнего школьника. Парень получил травмы, его госпитализировали. В машине от удара разбилось лобовое стекло.

Текст публикации Белоцерковского районного управления полиции:

Полицейские расследуют обстоятельства гибели малолетней девочки в дорожно-транспортном происшествии недалеко от села Гребенки

На днях в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение об автопроисшествии, которое произошло на 63 километре трассы Киев – Одесса.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции выяснили, что 27-летний водитель Daewoo Lanos, который ехал со своей семьей в направлении города Одесса, не справился с управлением. Водитель двигался по левой полосе движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем МAN L2000, который двигался в правой полосе движения в попутном направлении.

45-летний водитель грузовика рассказал, что легковушку отбросило на обе полосы движения.

Впоследствии в больницу Белой Церкви реанимобилем была доставлена 6-летняя дочь водителя легковушки. К сожалению, через несколько дней ребенок умер в результате многочисленных травм.

Следователи Белой Церкви проводят досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии полицейские направят материалы в следственное управление полиции Киевской области для дальнейшей переквалификации и выяснения обстоятельств происшествия.

Автор: Вікторія Довгань