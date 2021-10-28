На Киевщине в жуткой аварии с грузовиком погибла 6-летняя девочка: фото с места трагедии

Вблизи села Гребенки Киевской области в смертельной аварии погибла 6-летняя девочка. Когда именно произошла трагедия неизвестно, но правоохранители рассказали о ней 28 октября.

Роковое столкновение произошло на 63 километре трассы Киев – Одесса. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь ребенка, выясняют следователи.

Важное На Закарпатье произошло смертельное ДТП: погиб ребенок, еще 4 человека пострадали



Легковушка на полном ходу влетела в грузовик MAN / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции

Отец влетел в грузовик

По данным полицейских, 27-летний водитель Daewoo Lanos ехал с собственной семьей в направлении города Одесса. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на соседнюю полосу. Там легковушка врезалась в тяжеловоз МAN L2000. Водитель грузовика рассказал, что от удара Lanos отбросило и он оказался на обеих полосах движения.

За жизнь маленькой боролись до последнего

С места автотрассы в больницу госпитализировали маленькую дочь водителя легковушки. Ребенок провел в реанимации несколько дней, но, к сожалению, не выжил. Ее многочисленные травмы оказались несовместимыми с жизнью.



Последствия от удара легковушки о грузовик / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции

Водитель сбил школьника под Мироновкой: еще одна авария с ребенком

Досудебное расследование аварии проводят по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые им управляют. За это предусмотрено тюремное заключение на 3 – 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

В селе Владиславка вблизи Мироновки водитель легковушки "Таврия" совершил наезд на 13-летнего школьника. Парень получил травмы, его госпитализировали. В машине от удара разбилось лобовое стекло.

Текст публикации Белоцерковского районного управления полиции:

Полицейские расследуют обстоятельства гибели малолетней девочки в дорожно-транспортном происшествии недалеко от села Гребенки

На днях в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение об автопроисшествии, которое произошло на 63 километре трассы Киев – Одесса.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции выяснили, что 27-летний водитель Daewoo Lanos, который ехал со своей семьей в направлении города Одесса, не справился с управлением. Водитель двигался по левой полосе движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем МAN L2000, который двигался в правой полосе движения в попутном направлении.

45-летний водитель грузовика рассказал, что легковушку отбросило на обе полосы движения.

Впоследствии в больницу Белой Церкви реанимобилем была доставлена 6-летняя дочь водителя легковушки. К сожалению, через несколько дней ребенок умер в результате многочисленных травм.

Следователи Белой Церкви проводят досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии полицейские направят материалы в следственное управление полиции Киевской области для дальнейшей переквалификации и выяснения обстоятельств происшествия.