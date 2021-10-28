На Киевщине в жуткой аварии с грузовиком погибла 6-летняя девочка: фото с места трагедии
Вблизи села Гребенки Киевской области в смертельной аварии погибла 6-летняя девочка. Когда именно произошла трагедия неизвестно, но правоохранители рассказали о ней 28 октября.
Роковое столкновение произошло на 63 километре трассы Киев – Одесса. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь ребенка, выясняют следователи.
Важное На Закарпатье произошло смертельное ДТП: погиб ребенок, еще 4 человека пострадали
Легковушка на полном ходу влетела в грузовик MAN / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции
Отец влетел в грузовик
По данным полицейских, 27-летний водитель Daewoo Lanos ехал с собственной семьей в направлении города Одесса. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на соседнюю полосу. Там легковушка врезалась в тяжеловоз МAN L2000. Водитель грузовика рассказал, что от удара Lanos отбросило и он оказался на обеих полосах движения.
За жизнь маленькой боролись до последнего
С места автотрассы в больницу госпитализировали маленькую дочь водителя легковушки. Ребенок провел в реанимации несколько дней, но, к сожалению, не выжил. Ее многочисленные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Последствия от удара легковушки о грузовик / Фото из фейсбука Белоцерковского районного управления полиции
Водитель сбил школьника под Мироновкой: еще одна авария с ребенком
В селе Владиславка вблизи Мироновки водитель легковушки "Таврия" совершил наезд на 13-летнего школьника. Парень получил травмы, его госпитализировали. В машине от удара разбилось лобовое стекло.
Текст публикации Белоцерковского районного управления полиции:
Полицейские расследуют обстоятельства гибели малолетней девочки в дорожно-транспортном происшествии недалеко от села Гребенки
На днях в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение об автопроисшествии, которое произошло на 63 километре трассы Киев – Одесса.
На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции выяснили, что 27-летний водитель Daewoo Lanos, который ехал со своей семьей в направлении города Одесса, не справился с управлением. Водитель двигался по левой полосе движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем МAN L2000, который двигался в правой полосе движения в попутном направлении.
45-летний водитель грузовика рассказал, что легковушку отбросило на обе полосы движения.
Впоследствии в больницу Белой Церкви реанимобилем была доставлена 6-летняя дочь водителя легковушки. К сожалению, через несколько дней ребенок умер в результате многочисленных травм.
Следователи Белой Церкви проводят досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии полицейские направят материалы в следственное управление полиции Киевской области для дальнейшей переквалификации и выяснения обстоятельств происшествия.