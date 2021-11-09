Киевская блогерша di.rubens сдала назад в резонансном деле против офицера ВСУ

Скандально известная киевская блогерша di.rubens Таисия Маламан не пришла на судебное заседание по делу против офицера ВСУ Анатолия Штефана. Несмотря на то, что она сама подала иск против защитника, девушка попросила в заявлении провести слушания 8 ноября без ее участия.

В конце концов судья закрыла подготовительное производство и перешла к упрощенному исковому производству без вызова участников.

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По словам полковника Штефана, судебных заседаний по делу больше не будет. Вскоре судья должен объявить о решении, которое примет по имеющимся письменным материалам.

Считал, считаю и буду считать, а также расценивать последние события не в отношении меня, а в отношении воинов, ВСУ и Украины в целом. Ждем решения суда, и надеюсь, что он выберет Украину и ее Вооруженные силы,

– написал защитник.

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В январе блогерша di.rubens снялась на Аллее Небесной Сотни в Киеве в ролике, где предоставила преимущество России над Украиной.

За это ее раскритиковал офицер ВСУ, участник российско-украинской войны Анатолий Штефан (Штирлиц).

Впоследствии di.rubens подала иск против воина, в котором требует извинений. Также девушка хочет содействия восстановлению рекламного сотрудничества с брендами, которые отказались от контрактов с ней после скандала.

Однако полковник Штефан подал встречный иск против блогерши. Его требования – выплата 300 тысяч гривен встречной стороной за моральный ущерб.

Средства военный планирует передать военному госпиталю, а также фондам "Вернись живым" и "Таблеточки".

Текст публикации Анатолия Штефана:

8. 11. 2021 состоялось судебное заседание.

Истицы Таисии Маламан, di.rubens, на заседании не было – она подала в суд заявление, в котором просила слушать дело без ее участия.

По результатам заседания, судья закрыла подготовительное производство и перешла к упрощенному исковому производству без вызова участников.

Это означает, что судебных заседаний по делу больше не будет, а будет уже решение, которое судья примет по имеющимся в деле письменным материалам.

Считал, считаю и буду считать, а также расценивать последние события не в отношении меня, а в отношении воинов, ВС Украины и Украины в целом.

Искренняя благодарность за юридическую поддержку юридической компании "Миллер" и адвокату Климу Братковскому, руководству Вооруженных сил Украины, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, командованию Объединенных сил ВСУ и Министерству обороны Украины. А главное – за доверие и поддержку украинского общества.

Поэтому ждем решения суда, и надеюсь, что суд выберет Украину и ее Вооруженные силы.

Вооруженные силы Украины. Всегда на защите. Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины! Имею честь. С уважением – полковник Анатолий Штефан. Слава Украине и ее воинам.

П. С. В комментариях прошу воздержаться от оскорблений.