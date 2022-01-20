В настоящее время одна компания уже устранила все проблемы и полноценно возобновила свою деятельность. В частности, ей предоставили необходимые разрешения.

Теме В Киеве в воздухе зафиксировали опасные примеси: список адресов

Решения обжалованию не подлежали

Первое предприятие, которого касалось ограничение, – это "Эпос 2000" в Подольском районе Киева. Эксплуатацию его опасного оборудования прекратили из-за отсутствия соответствующих разрешительных документов. Однако 22 декабря этот вопрос устранили и работа производства полностью возобновилась.

Что касается другой компании, то это – "Генетик-Инвест" в селе Росава, Мироновского района. Она добровольно приостановила деятельность стационарных источников выброса в атмосферный воздух. Причина – несанкционированное функционирование дизель-генератора.

Текст публикации Госэкоинспекции Столичного округа

Два предприятия в Столичном округе остановили эксплуатацию оборудования, которое производило выбросы веществ, которые загрязняли атмосферный воздух.

Согласно решению Окружного административного суда города Киева, предприятие "Эпос 2000", расположенное в Подольском районе города Киева, приостановило эксплуатацию оборудования, производившего выброс веществ, загрязняющих атмосферный воздух.

Предприятие функционировало без соответствующего разрешения. По состоянию на 22 декабря 2021 года "Эпос 2000" получило соответствующие разрешительные документы, выполнило решение суда и возобновило деятельность.

Предприятие "Генетик-Инвест" в Киевской области (село Росава, Мироновского района) добровольно остановило деятельность стационарных источников выброса в атмосферный воздух в связи с отсутствием соответствующих разрешительных документов на функционирование дизель-генератора. Тем самым оно выполнило решение суда.

Напоминаем субъектам хозяйствования о необходимости получения соответствующих разрешений на все стационарные источники выброса веществ, загрязняющих атмосферный воздух во избежание остановки их эксплуатации в отопительный период.