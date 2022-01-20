Наразі одна компанія вже усунула всі проблеми і повноцінно відновила свою діяльність. Зокрема, їй надали необхідні дозволи.

До теми У Києві в повітрі зафіксували небезпечні домішки: список адрес

Рішення оскарженню не підлягали

Перше підприємство, якого стосувалися обмеження, – це "Епос 2000" у Подільському районі Києва. Експлуатацію його небезпечного обладнання припинили через відсутність відповідних дозвільних документів. Однак 22 грудня це питання владнали і робота виробництва повністю відновилася.

Що ж до іншої компанії, то це – "Генетік-Інвест" у селі Росава, Миронівського району. Вона добровільно зупинила діяльність стаціонарних джерел викиду в атмосферне повітря. Причина – несанкціоноване функціонування дизель-генератора.

Текст публікації Держекоінспекції Столичного округу

Два підприємства у Столичному окрузі зупинили експлуатацію обладнання, що здійснювало викиди речовин, які забруднювали атмосферне повітря.

Так, згідно з рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва, підприємство "Епос 2000", яке розташоване в Подільському районі міста Києва, призупинило експлуатацію обладнання, що здійснювало викид речовин, які забруднювали атмосферне повітря.

Підприємство функціонувало без відповідного дозволу. Станом на 22 грудня 2021 року "Епос 2000" отримало відповідні дозвільні документи, виконало рішення суду та відновило діяльність.

Підприємство "Генетік-Інвест" на Київщині (село Росава, Миронівського району) добровільно зупинило діяльність стаціонарних джерел викиду в атмосферне повітря у зв’язку з відсутністю відповідних дозвільних документів на функціонування дизель-генератора. Тим самим воно виконало рішення суду.

Нагадуємо суб’єктам господарювання про необхідність отримання відповідних дозволів на всі стаціонарні джерела викиду речовин, що забруднюють атмосферне повітря, задля уникнення зупинки їх експлуатації в опалювальний період.