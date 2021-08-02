Наш ответ коронавирусу: в киевском окне выставили непристойную статуэтку

2 августа 2021 , 21:06
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Источник:

Телеканал "Киев"

В Киеве на улице Марии Заньковецкой в окне увидели статуэтку в форме мужского полового органа и надпись сверху – "наш ответ коронавирусу". Вероятно, кто-то решил так пошутить.

Пока неизвестно кто это сделал и как к этому отнесутся в полиции. Впрочем, фотография Юрия Чабана, заметившего необычную вещь в окне, привлекла внимание в соцсетях.

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Что хотел сказать автор инсталляции

Людей насмешила такая непристойная статуэтка. Что хотел сказать автор такой инсталляции – остается только догадываться.

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Автор: Ярослав Голобородько