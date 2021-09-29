Кличко анонсировал масштабную антикоррупционную проверку властей Киева

Киев заключил меморандум с юридической компанией для проверки обвинений городских властей в коррупции. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, эксперты предоставят юридически-правовую оценку всем упрекам, которые звучали на протяжении последних месяцев. Кличко отметил, что выводы должны быть сделаны независимой стороной для адекватной реакции на них.

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Мэр говорит о спланированной дискредитации

Нам крайне важно, чтобы была обнародована объективная информация, а не манипуляции, которые происходят в последнее время,

– подчеркнул Кличко.

Он также возмутился, что ряд массовых обысков на коммунальных предприятиях и в подразделениях столичной власти парализовал их работу. По мнению политика, такие действия являются спланированной кампанией для давления на власти города.

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Кличко воспринял обвинения как личный вызов

Мэр Киева предположил, что определенным силам не нравятся позитивные изменения в столице и ее упорядочение. Именно из-за этого якобы звучат постоянные обвинения и искаженная информация. В качестве примера он привел ложное освещение деятельности муниципальной стражи, проблем парковки.

"Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично, на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью – осквернить мою репутацию и создать почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевляне",

– резюмировал Кличко.

Кличко согласился на антикоррупционную проверку властей Киева независимыми юристами / Смотрите видео "Прямого" :

"Война" с КГГА: предыстория