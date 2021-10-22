Кличко анонсировал ограничения в "красном" Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал список запретов, которые будут действовать, когда город перейдет в красную зону. Они будут касаться работы заведений питания, торговли, транспорта, гостиниц, спортзалов и тому подобного.

В то же время, глава города отметил, что многие запреты не будут касаться граждан, имеющих прививки или справку о свежем ПЦР-тест.

К теме Киев на днях попадет в красную зону, – Кличко

Что запретят посещать в красной зоне

Общепиты;

учреждения гостиничной сферы;

учреждения социальной защиты;

спортзалы и фитнес-клубы;

массовые мероприятия;

центры предоставления административных услуг, Управление труда и соцзащиты, Пенсионного фонда.

Что разрешат

Посещать спортзалы спортсмена национальных сборных команд и их тренерам;

проводить спортивные мероприятия без зрителей;

работу транспорта при условии непревышения количества пассажиров, указанного в регистрационных документах.

Каникулы затянутся или перейдут на дистанционку

Ограничения не будут распространяться на тех, у кого будет сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов.

По словам Кличко, посещение детьми образовательных учреждений прекратится с 23 октября по 8 ноября. Известно, что каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. Впоследствии их или продолят, или переведут детей на дистанционное обучение.

Что касается детских садов, то они будут работать в обычном режиме, но только при условии 100% вакцинации всех сотрудников. Кроме того, это требование распространяется и на другие учебные заведения.

Перечень преимуществ, которые получат вакцинированы украинцы / Инфографика 24 канала

В транспорт могут пускать не всех: еще один вариант

Со своей стороны, заместитель председателя КГГА Николай Поврозник не исключил вероятности того, что общественный транспорт в красной зоне будет перевозить только пассажиров с сертификатами о вакцинации или свежими ПЛД-тестами.