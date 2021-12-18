Кличко пропустил цифру, когда зажигали главную елку в Киеве: курьезное видео

В столице торжественно зажгли праздничную елку. Когда восторженная толпа вела обратный отсчет, мэр Виталий Кличко на радостях пропустил цифру.

Перед тем, как праздничное дерево засветилось разноцветными огнями, городской голова произнес вступительное слово. Он похвалил киевскую елку и назвал ее одной из лучших в мире.

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Что мэр сказал о елке-2022

Сначала Кличко обратил внимание на то, что за прошедшие годы киевской елке уже не раз удалось попадать в десятку лучших в Европе. Поэтому политик надеется, что в 2022 году ею будут и дальше восхищаться в мире. А это мол позволит оказаться уже в первой тройке рейтинга.

Для этого многое сделали. Она будет дарить каждому положительные эмоции и ощущение праздника,

– убежден мэр.

Как зажигали праздничное дерево

Мэр Киева пожелал всем присутствующим, чтобы их желания исполнялись. После этого организаторы мероприятия перешли к церемонии открытия елки. Сначала разноцветными огнями зажгли Софийскую площадь. Потом призвали еще раз сосчитать в обратном отсчете, чтобы зажечь и праздничное дерево.

Радостная толпа считала от 10 до 1, с нею – и сам Кличко. Только вот мэр Киева после цифры 3 перешел сразу к 1. Очевидно, политик очень уж ждал конца отсчета и на радостях пропустил цифру.

Как Кличко пропустил цифру во время отсчета: смотрите видео

Заметим, что елка в этом году обошлась в 9 миллионов гривен. Ее приобрели за спонсорские деньги. Праздничное дерево украсили гирляндами, светящимися белым, оранжевым, желтым, красным светом, а кроме этого – еще и холодным блеском.