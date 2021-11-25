Костел святого Николая пообещали восстановить за месяц и нашли на это 20 миллионов

Костел святого Николая в Киеве, который повредил серьезный пожар, намерены отремонтировать до конца 2021 года. Об этом стало известно 25 ноября.

По словам адвоката Маси Найема, во время заседания рабочей группы Национальный дом органной и камерной музыки, работавший в храме, даже определился с подрядчиком. В частности, противоаварийные работы будет выполнять компания "Укрспецреставрация".

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Подрядчик согласился взять за свою работу 19 378 371 гривен, хотя в проектно-сметной документации их стоимость оценили в 21 909 840 гривен.

Новая жизнь костела

После ремонтных работ костел святого Николая должны передать прихожанам. Это намечено на 1 июня 2022 года. Что касается Национального дома органной и камерной музыки, то ему планируют найти новое помещение.

Что известно о пожаре

Огонь в костеле загорелся вечером 3 сентября. Он уничтожил уникальный орган и повредил внутреннее убранство памятника архитектуры. Из-за этого на пол упала массивная люстра.

Чтобы добраться до очага возгорания, пришлось выламывать дверь. Сначала люди, которые были в помещении на репетиции, делали это сами, а затем им на помощь приехали пожарные.

Римско-католическая община Киева возмутилась из-за того, что по состоянию на 25 ноября никакие ремонтные работы в храме не начались.

Текст публикации Маси Найема:

Костел Святого Николая. Только что на рабочей группе Национальный дом органной и камерной музыки определился с подрядчиком, который будет выполнять противоаварийные работы.

Компания-подрядчик – общество с ограниченной ответственностью "Укрспецреставрация". Подрядчик готов выполнить работы за 19 378 371 грн. В срок до 31 декабря 2021 г.

Согласно проектно-сметной документации стоимость работ определена в размере 21 909 840 гривен (то есть подрядчик выполнит эти работы дешевле).

Вся сумма подрядчику будет уплачена из денег благотворителей. Благодарю тех, кто доверил нам контролировать этот процесс.