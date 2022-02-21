В костеле святого Николая в Киеве провели первое после пожара богослужение

Функционирование костела святого Николая в Киеве как церковного учреждения восстановили после пожара. Утром 21 февраля в храме провели первое с момента возгорания богослужение.

Перед тем, как провести богослужение, в главном алтаре установили крест с Иисусом. Символику вернули на то место, где она была в 1909 году, в начале функционирования храма.

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Службу проводил епископ Виталий Кривицкий.

Крест вернули на место почти через 90 лет



Крест на алтаре в костеле в 1909 году / Фото прихода костела святого Николая

Как отметили представители католического прихода, в советское время крест с Иисусом сломали, а сам алтарь – уничтожили.

После того, как костел снова начали использовать по назначению, крест на место так и не вернули.

Установили символ лишь после окончания реставрационных работ 21 февраля 2022 года, то есть почти через 90 лет с момента его снятия.

В то время, когда кто-то ужасается, со страхом читая новости о том, нападет или не нападет, мы трудимся с Господом и для Него. Если Он будет в центре Твоей жизни, Твоей семьи, народа – будем иметь защиту и будем знать кто мы? Откуда и куда направляемся... Любовь к небесной Родине поможет нам должным образом любить эту земную!

– отметил настоятель прихода отец Павел.



Алтарь в костеле святого Николая после окончания противоаварийных работ / Фото прихода костела святого Николая

Что известно о пожаре в костеле святого Николая в Киеве

Пожар в костеле святого Николая произошел вечером 3 сентября 2021 года. Огонь повредил внутреннюю отделку и уничтожил уникальный орган. Сначала власти обещали, что ремонт в храме закончат до конца 2021 года, тем более средства на это быстро собрали благотворители. Однако в начале декабря сроки сместились на конец января. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пояснил, что это связано с бюрократическими процедурами. 31 января подрядчики закончили противоаварийные работы. По плану до 1 июня костел должны передать прихожанам.