Перед тим, як провести богослужіння, у головному вівтарі встановили хрест з Ісусом. Символіку повернули на те місце, де вона була у 1909 році, на початку функціонування храму.

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Службу проводив єпископ Віталій Кривицький.

Хрест повернули на місце майже через 90 років

Хрест на вівтарі у костелі у 1909 році / Фото парафії костелу святого Миколая

Як зазначили представники католицької парафії, за радянських часів хрест з Ісусом зламали, а сам вівтар – знищили.

Після того, як костел знову почали використовувати за призначенням, хрест на місце так і не повернули.

Встановили символ лише після закінчення реставраційних робіт 21 лютого 2022 року, тобто майже через 90 років з моменту його зняття.



У час, коли хтось жахається, з острахом читаючи новини про те, нападе чи не нападе, ми трудимось з Господом і для Нього. Якщо Він буде у центрі Твого життя, Твоєї сім'ї, народу - матимемо захист і знатимемо хто ми? Звідки й куди прямуємо... Любов до небесної Батьківщини допоможе нам належно любити цю земну!

– зазначив настоятель парафії отець Павло.



Вівтар у костелі святого Миколая після закінчення протиаварійних робіт / Фото парафії костелу святого Миколая

Що відомо про пожежу в костелі святого Миколая у Києві

Пожежа у костелі святого Миколая сталася ввечері 3 вересня 2021 року. Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення та знищив унікальний орган. Спочатку влада обіцяла, що ремонт у храмі закінчать до кінця 2021 року, тим паче кошти на це швидко зібрали благодійники. Однак на початку грудня терміни змістилися на кінець січня. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, що це пов'язано з бюрократичними процедурами. 31 січня підрядники закінчили протиаварійні роботи. За планом до 1 червня костел повинні передати парафіянам.