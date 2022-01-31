Одна з головних туристичних принад української столиці сильно постраждала під час пожежі 4 вересня. Тоді вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення храму, а також знищив унікальний старовинний орган і люстру.

Актуально У костелі святого Миколая нарешті закінчили протиаварійні роботи: фото з храму

Як храм підготували до відродження

На світлинах зсередини костелу видно, що під стелею встановили спеціальне риштування, яке унеможливить падіння пошкоджених елементів декору вниз.

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Під стелею натягнули спеціальні захисні конструкції з риштуванням / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Конструкції унеможливлять падіння пошкоджених елементів вниз / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Робітники підготували до реставрації все приміщення костелу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Крім того, фахівці очистили стіни від сажі та кіптяви, наскільки це було можливо. Остаточно зі слідами пожежі боротимуться вже реставратори.

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Вогонь сильно пошкодив внутрішнє оздоблення стін храму / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Протиаварійні роботи у костелі закінчили із великим запізненням / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Майстри працюватимуть над тим, аби повернути пам'ятці архітектури її первісний вигляд / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також на фото можна побачити, що в будівлі закрили шибки у вікнах, які потріскалися від вогню. Тривалий час через них всередину потрапляла волога – адже від снігу та дощу нічого не захищало.

До теми У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Тепер всередині костел захищений від снігу та дощу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Після ремонту костел має перейти парафіянам римо-католицької громади / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Попри ремонтні роботи, у храмі залишилася релігійна атрибутика / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Велич костелу не знищила навіть серйозна пожежа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Попереду реставраторів чекає копітка робота з відновлення декору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ще одна частина протиаварійних робіт – це встановлення тимчасової підлоги, яка слгуватиме і під час реставрації.

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Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
У костелі змонтували тимчасову підлогу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Деякі елементи всередині храму вкрили захисною плівкою / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Частина оздоблення вціліла навіть після пожежі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Костел святого Миколая у Києві, як виглядає храм всередині після протиаварійних робіт
Вогонь сильно закоптив стіни в одній із арок / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ремонт у костелі святого Миколая: все, що відомо

  • Наприкінці листопада костел святого Миколая обіцяли відремонтувати ще до кінця 2021 року.
  • Однак на початку грудня прафіяни храму поскаржилися на те, що ситуація лише погіршується, а жодні роботи не почалися. Людей обурювало, що стіни мокли від вологи, яка просочувалася крізь дірки у шибках.
  • Нарешті 6 грудня урядники повідомили про початок відновлювальних робіт. За їх словами, терміни змістилися через бюрократичні процедури.
  • Згодом стало відомо, що компанія "Укрспецреставрація", відповідальна за відбудову костелу, не вкладається в заявлені дати, а тому продовжила протиаварійні роботи до 31 січня.
  • До 1 червня костел святого Миколая має бути переданий парафіянам римо-католицької громади.