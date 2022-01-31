Одна з головних туристичних принад української столиці сильно постраждала під час пожежі 4 вересня. Тоді вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення храму, а також знищив унікальний старовинний орган і люстру.

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Як храм підготували до відродження

На світлинах зсередини костелу видно, що під стелею встановили спеціальне риштування, яке унеможливить падіння пошкоджених елементів декору вниз.



Під стелею натягнули спеціальні захисні конструкції з риштуванням / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Конструкції унеможливлять падіння пошкоджених елементів вниз / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Робітники підготували до реставрації все приміщення костелу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Крім того, фахівці очистили стіни від сажі та кіптяви, наскільки це було можливо. Остаточно зі слідами пожежі боротимуться вже реставратори.



Вогонь сильно пошкодив внутрішнє оздоблення стін храму / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Протиаварійні роботи у костелі закінчили із великим запізненням / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Майстри працюватимуть над тим, аби повернути пам'ятці архітектури її первісний вигляд / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також на фото можна побачити, що в будівлі закрили шибки у вікнах, які потріскалися від вогню. Тривалий час через них всередину потрапляла волога – адже від снігу та дощу нічого не захищало.

До теми У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа



Тепер всередині костел захищений від снігу та дощу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Після ремонту костел має перейти парафіянам римо-католицької громади / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Попри ремонтні роботи, у храмі залишилася релігійна атрибутика / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Велич костелу не знищила навіть серйозна пожежа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Попереду реставраторів чекає копітка робота з відновлення декору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ще одна частина протиаварійних робіт – це встановлення тимчасової підлоги, яка слгуватиме і під час реставрації.

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У костелі змонтували тимчасову підлогу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Деякі елементи всередині храму вкрили захисною плівкою / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Частина оздоблення вціліла навіть після пожежі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Вогонь сильно закоптив стіни в одній із арок / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ремонт у костелі святого Миколая: все, що відомо