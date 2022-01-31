Новиною поділився адвокат Масі Найєм. Тепер фахівці зможуть розпочати основну частину робіт – зовнішню та внутрішню реставрацію храму.

До теми У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа

Благодійники оплатили все

Найєм наголосив, що протиаварійні роботи провели коштом 21 благодійника. Загалом вони пожертвували 21 546 802,90 гривень.

На що пішли кошти

1. Технічне обстеження будівлі з рекомендаціями щодо усунення її аварійності та розробка робочого проєкту – 1 296 587 гривень.

2. Державна експертиза робочого проєкту – 44 947,48 гривень.

3. Протиаварійний ремонт, утримання служби замовника, технічний нагляд за проведеними роботами – 725 330,40 гривень.

4. Протиаварійний ремонт, протиаварійний ремонт і реставрація – 19 378 943,83 гривень.

5. Авторський нагляд за будівельними роботами – 100 994,19 гривень.

Важливо! Жертводавці-підприємці створили "Фонд костелу святого Миколая", на рахунку якого залишилося ще приблизно 8 мільйонів гривень.

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Позаду – левова частка роботи

Про успішне завершення протиаварійних робіт на своєму телеграм-каналі написав також і очільник Мінкульту Олександр Ткаченко. За його словами, до кінця січня вдалося:

провести лабораторні дослідження та експертизу конструкцій пам’ятки;

дослідити вплив пожежі на всі конструкції будівлі;

розробити проєктно-кошторисну документацію на подолання наслідків пожежі та проведення протиаварійних робіт;

провести закупівлі та укласти договір підряду на виконання протиаварійних робіт;

організувати службу замовника та технічний нагляд за виконанням робіт підрядником;

виконати монтаж нових тимчасових віконних конструкцій;

провести очищення всіх стін від сажі;

встановити тимчасову підлогу, яку експлуатуватимуть і надалі під час реставрації;

встановити сітки для захисту від падіння елементів декору зі стелі костелу;

розробити заново та відновити всю систему опалення;

змонтувати нове освітлення;

демонтувати небезпечні елементи;

демонтувати люстри, які постраждали під час пожежі;

прибрати сміття та повністю відновити функціональність пам'ятки.

Далі на костел очікує реставрація (навіть дві: всередині та ззовні). До її завершення проводити концертну діяльність всередині буде не можна. Тому ми шукаємо приміщення для розміщення творчого колективу Будинку органної музики для відновлення їх постійної зайнятості. Колектив сподівається, що буде можливість пристосувати будівлю кінотеатру "Київ" під концертну залу. Тому ми ведемо попередні консультації з КМДА,

– зазначив Ткаченко.

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Міністр також наголосив, що усі реставраційні роботи оплатять з державного бюджету в межах програми "Велика реставрація".

За планом, реставраційні роботи фасаду мають початися вже у березні. Наразі допрацьовується відповідний проєкт. Що ж до внутрішньої частини, то до її відновлення також готуються.

У костелі святого Миколая закінчили протиаварійні роботи / Фото Масі Найєма, Олександра Ткаченка

Тексти публікацій Масі Найєма, Олександра Ткаченка:

Протиаварійні роботи в костелі святого Миколая завершені. Це сталось сьогодні, 31 січня 2022 року.

Всі роботи оплатили грішми благодійників. Вартість всіх робіт та послуг – 21 546 802,90 гривень. Тепер детальніше.

Одразу після пожежі, яка сталась в костелі 3 вересня 2021 року, 21 український бізнесмен повідомив, що готовий профінансувати подолання наслідків такої пожежі.

Міністерство культури та інформаційної політики 14 вересня 2021 року утворило робочу групу з питань громадського контролю за ходом виконання аварійно-відновлювальних робіт у пам'ятці архітектури національного значення – костелі святого Миколая. Мене, як представника бізнесу, включили до складу робочої групи.

Національний будинок органної та камерної музики, який фактично був замовником робіт та послуг, які необхідно було провести в костелі, мав інформувати робочу групу про витрати.

Згідно з інформацією, яку протягом цих місяців ми отримували у робочій групі, були наступні витрати, які повністю покрили за гроші благодійників.

1. Технічне обстеження будівлі з рекомендаціями щодо усунення її аварійності та розробка робочого проєкту.

Вартість: 1 296 587 гривень.

2. Державна експертиза робочого проєкту.

Вартість: 44 947,48 гривень.

3. Протиаварійний ремонт, утримання служби замовника, технічний нагляд за проведеними роботами.

Вартість: 725 330,40 гривень.

4. Протиаварійний ремонт. Протиаварійний ремонт і реставрація.

Вартість: 19 378 943,83 гривень.

5. Авторський нагляд за будівельними роботами.

Вартість: 100 994,19 гривень.

Окрім того, бізнес створив благодійну організацію "ФОНД КОСТЕЛУ СВЯТОГО МИКОЛАЯ", на якому ще залишилось понад 8 мільйонів гривень. Детальніше про ці гроші і куди вони підуть напишу згодом. Дякую представникам бізнесу, які довірили нам контролювати їх благодійні внески.

***

Нарешті радий сповістити: протиаварійні роботи в костелі імені святого Миколая завершені. Вдячний усім благодійникам, які долучились до порятунку пам'ятки. На мій погляд, нам вдалось досягнути відкритої комунікації держави, представників бізнесу та громадян України. Безпрецедентний випадок.

Загалом, сума, отримана від благодійників, склала 21 704 389,31 гривень. Усі кошти йдуть на відновлення костелу. Цифри добровільної допомоги вражають, як і вражає те, з якою швидкістю їх було зібрано.

Одразу наголошу, що метою протиаварійних робіт було усунути небезпечні елементи для знаходження всередині та підготувати пам'ятку для подальших реставраційних робіт.

Зокрема, зробили таке:

проведено лабораторні дослідження та експертизу конструкцій пам'ятки;

досліджено вплив пожежі на всі конструкції будівлі;

розроблено проєктно-кошторисну документацію на подолання наслідків пожежі та проведення протиаварійних робіт;

проведено закупівлі та укладено договір підряду на виконання протиаварійних робіт;

організовано службу замовника та технічний нагляд за виконанням робіт підрядником;

виконано монтаж нових тимчасових віконних конструкцій;

проведено очищення всіх стін від сажі;

встановлено тимчасову підлогу, яку експлуатуватимуть і надалі під час реставрації;

встановлено захисні сітки для захисту від падіння елементів декору зі стелі костелу;

розроблено заново та відновлено всю систему опалення;

змонтовано нове освітлення;

демонтовано небезпечні елементи;

демонтовано люстри, які постраждали під час пожежі;

прибрано сміття та повністю відновлено функціональність пам'ятки.

Далі на костел очікує реставрація (навіть дві: всередині та ззовні). До її завершення проводити концертну діяльність всередині буде не можна. Тому ми шукаємо приміщення для розміщення творчого колективу Будинку органної музики для відновлення їх постійної зайнятості. Колектив сподівається, що буде можливість пристосувати будівлю кінотеатру "Київ" під концертну залу. Тому ми ведемо попередні консультації з КМДА.

Щодо фінансування реставраційних робіт: вони проводитимуться за кошти з держбюджету в межах програми "Велика реставрація". Реставрація фасаду і реставрація робіт всередині – два окремі проєкти.

Орієнтуємось розпочати реставраційні роботи по фасаду у березні. Наразі проєкт реставраційних робіт допрацьовується. На реставрацію ж внутрішньої частини також готуватимемо проєкт.



Так само як з робочою групою при Мінкульті щодо протиаварійних робіт, до робочої групи з реставрації увійдуть представники католицької громади.