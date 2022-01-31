Новостью поделился адвокат Маси Найем. Теперь специалисты смогут приступить к основной части работ – внешней и внутренней реставрации храма.

Тема В центре Киева в костеле святого Николая произошел масштабный пожар

Благотворители оплатили все

Найем подчеркнул, что противоаварийные работы провели за счет 21 благотворителя. В общей сложности они пожертвовали 21 546 802,90 гривен.

На что пошли средства

1. Техническое обследование здания с рекомендациями по устранению его аварийности и разработка рабочего проекта – 1 296 587 гривен.

2. Государственная экспертиза рабочего проекта – 44 947,48 грн.

3. Противоаварийный ремонт, содержание службы заказчика, техническое наблюдение за проведенными работами – 725 330,40 гривен.

4. Противоаварийный ремонт, противоаварийный ремонт и реставрация – 19 378 943,83 гривен.

5. Авторский надзор за строительными работами – 100 994,19 грн.

Важно! Жертводатели-предприниматели создали "Фонд костела святого Николая", на счету которого осталось еще примерно 8 миллионов гривен.

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Позади – львиная доля работы

Об успешном завершении противоаварийных работ в своем телеграм-канале написал также и глава Минкульта Александр Ткаченко. По его словам, до конца января удалось:

провести лабораторные исследования и экспертизу конструкций памятки;

исследовать влияние пожара на все конструкции здания;

разработать проектно-сметную документацию на преодоление последствий пожара и проведение противоаварийных работ;

провести закупки и заключить договор подряда на выполнение противоаварийных работ;

организовать службу заказчика и техническое наблюдение за выполнением работ подрядчиком;

выполнить монтаж новых временных оконных конструкций;

произвести очистку всех стен от сажи;

установить временный пол, который будут эксплуатировать и дальше во время реставрации;

установить сетки для защиты от падения элементов декора с потолка костела;

разработать заново и восстановить всю систему отопления;

смонтировать новое освещение;

демонтировать опасные элементы;

демонтировать люстры, пострадавшие при пожаре;

убрать мусор и полностью восстановить функциональность памятки.

Далее костел ожидает реставрация (даже две: внутри и снаружи). До ее завершения проводить концертную деятельность внутри нельзя. Поэтому мы ищем помещение для размещения творческого коллектива Дома органной музыки для возобновления их постоянной занятости. Коллектив надеется, что будет возможность приспособить здание кинотеатра Киев под концертный зал. Поэтому мы ведем предварительные консультации с КГГА,

– отметил Ткаченко.

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Министр также подчеркнул, что все реставрационные работы оплатят из государственного бюджета в рамках программы "Большая реставрация".

По плану реставрационные работы фасада должны начаться уже в марте. В настоящее время дорабатывается соответствующий проект. Что касается внутренней части, то к ее обновлению также готовятся.

В костеле святого Николая закончили противоаварийные работы / Фото Маси Найема, Александра Ткаченко

Тексты публикаций Маси Найема, Александра Ткаченко:

Противоаварийные работы в костеле святого Николая завершены. Это произошло сегодня, 31 января 2022 года.

Все работы оплатили деньгами благотворителей. Стоимость всех работ и услуг – 21 546 802,90 гривен. Теперь подробнее.

Сразу после пожара, который произошел в костеле 3 сентября 2021 года, 21 украинский бизнесмен сообщил, что готов профинансировать преодоление последствий такого пожара.

Министерство культуры и информационной политики 14 сентября 2021 года образовало рабочую группу по вопросам общественного контроля за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ в памятнике архитектуры национального значения – костеле святого Николая. Меня как представителя бизнеса включили в состав рабочей группы.

Национальное здание органной и камерной музыки, фактически было заказчиком работ и услуг, которые необходимо было провести в костеле, должен был информировать рабочую группу о расходах.

Согласно информации, которую в течение этих месяцев мы получали в рабочей группе, были следующие расходы, полностью покрывшиеся за деньги благотворителей.

1. Техническое обследование здания с рекомендациями по устранению его аварийности и разработка рабочего проекта.

Стоимость: 1 296 587 гривен.

2. Государственная экспертиза рабочего проекта.

Стоимость: 44 947,48 грн.

3. Противоаварийный ремонт, содержание службы заказчика, техническое наблюдение за проведенными работами.

Стоимость: 725 330,40 гривен.

4. Противоаварийный ремонт. Противоаварийный ремонт и реставрация.

Стоимость: 19 378 943,83 гривен.

5. Авторский надзор за строительными работами.

Стоимость: 100 994,19 гривен.

Кроме того, бизнес создал благотворительную организацию "ФОНД КОСТЕЛА СВЯТОГО НИКОЛАЯ", на котором еще осталось более 8 миллионов гривен. Детальнее об этих деньгах и куда они пойдут напишу впоследствии. Благодарю представителей бизнеса, которые доверили нам контролировать их благотворительные взносы.

***

Наконец-то рад известить: противоаварийные работы в костеле имени святого Николая завершены. Благодарен всем благотворителям, которые приобщились к спасению достопримечательности. На мой взгляд, нам удалось добиться открытой коммуникации государства, представителей бизнеса и граждан Украины. Беспрецедентный случай.

В общей сложности сумма, полученная от благотворителей, составила 21 704 389,31 гривен. Все средства используются для восстановления костела. Цифры добровольной помощи поражают, как это поражает то, с какой скоростью они были собраны.

Сразу подчеркну, что целью противоаварийных работ было устранить опасные элементы для нахождения внутри и подготовить памятку для дальнейших реставрационных работ.

В частности, сделали следующее:

проведены лабораторные исследования и экспертиза конструкций памятки;

исследовано влияние пожара на все конструкции здания;

разработана проектно-сметная документация на преодоление последствий пожара и проведение противоаварийных работ;

проведены закупки и заключен договор подряда на выполнение противоаварийных работ;

организована служба заказчика и технический надзор за выполнением работ подрядчиком;

выполнен монтаж новых временных оконных конструкций;

произведена очистка всех стен от сажи;

установлен временный пол, который будут эксплуатировать и в дальнейшем во время реставрации;

установлены защитные сетки для защиты от падения элементов декора с потолка костела;

разработана заново и восстановлена ​​вся система отопления;

смонтировано новое освещение;

демонтированы опасные элементы;

демонтированы люстры, пострадавшие при пожаре;

убран мусор и полностью восстановлена ​​функциональность достопримечательности.

Далее костел ожидает реставрация (даже две: внутри и снаружи). До ее завершения проводить концертную деятельность внутри нельзя. Поэтому мы ищем помещение для размещения творческого коллектива Дома органной музыки для возобновления их постоянной занятости. Коллектив надеется, что будет возможность приспособить здание кинотеатра Киев под концертный зал. Поэтому мы ведем предварительные консультации с КГГА.

О финансировании реставрационных работ: они будут проводиться за средства из госбюджета в рамках программы "Большая реставрация". Реставрация фасада и реставрация работ внутри – два отдельных проекта.

Ориентируемся начать реставрационные работы по фасаду в марте. В настоящее время проект реставрационных работ дорабатывается. На реставрацию же внутренней части будем готовить проект.

Так же как с рабочей группой при Минкульте по противоаварийным работам, в рабочую группу по реставрации войдут представители католической общины.