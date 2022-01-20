По словам адвоката Маси Найема, который контролирует расходы собранных благотворителями на восстановление собора средств, подрядчики должны закончить ремонтные работы до 20 января. Впрочем, в "Укрспецреставрации" говорят, что из-за проведения богослужений в праздничные дни они не смогли сделать то, что обещали.
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Заказчики проведения робот говорят, что подрядчику осталось только установить отопление в костеле и проверить, на что нужно 4 – 7 рабочих дней.
Отчеты рабочей группе не предоставили
Юрист утверждает, что представители рабочей группы, контролирующие ход противоаварийных работ, не получили отчетности о том, что именно сделали подрядчики. Найем подчеркнул, что наличие документации необходимо для проверки объемов выполненного, поэтому активисты и должностные лица будут требовать, чтобы все необходимые бумаги были предоставлены.
Отмечу, что согласно договору окончательный расчет с подрядчиком будет только после проверки исполнительной документации и актов выполненных работ. Всю отчетность должны быть пересмотрены членами рабочей группы,
– подчеркнул Маси Найем.
Что известно о пожаре в костеле Святого Николая в Киеве
- Огонь охватил костёл святого Николая вечером 3 сентября. Он повредил внутреннее убранство и уничтожил уникальный орган.
- Сначала власти обещали, что ремонт в храме будет завершен до конца 2021 года. Средства на это быстро собрали благотворители – около 30 миллионов гривен.
- Впрочем, в начале декабря сроки сместились на конец января. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, что это связано с бюрократическими процедурами.
- В целом, по словам Маси Найема, восстановительные работы длятся 5 месяцев.
- По плану до 1 июня костел должны передать прихожанам.