По словам адвоката Маси Найема, который контролирует расходы собранных благотворителями на восстановление собора средств, подрядчики должны закончить ремонтные работы до 20 января. Впрочем, в "Укрспецреставрации" говорят, что из-за проведения богослужений в праздничные дни они не смогли сделать то, что обещали.

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Заказчики проведения робот говорят, что подрядчику осталось только установить отопление в костеле и проверить, на что нужно 4 – 7 рабочих дней.

Отчеты рабочей группе не предоставили

Юрист утверждает, что представители рабочей группы, контролирующие ход противоаварийных работ, не получили отчетности о том, что именно сделали подрядчики. Найем подчеркнул, что наличие документации необходимо для проверки объемов выполненного, поэтому активисты и должностные лица будут требовать, чтобы все необходимые бумаги были предоставлены.



Отмечу, что согласно договору окончательный расчет с подрядчиком будет только после проверки исполнительной документации и актов выполненных работ. Всю отчетность должны быть пересмотрены членами рабочей группы,

– подчеркнул Маси Найем.

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