За словами адвоката Масі Найєма, який контролює витрати зібраних благодійниками на відновлення собору коштів, підрядники мали б закінчити ремонтні роботи до 20 січня. Втім, в "Укрспецреставрації" кажуть, що через проведення богослужінь у святкові дні вони не змогли зробити те, що обіцяли.

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Замовники проведення робот кажуть, що підряднику залишилося лише встановити опалення в костелі та перевірити його, на що потрібно 4 – 7 робочих днів.

Звіти робочій групі не надали

Юрист стверджує, що представники робочої групи, які контролюють хід протиаварійних робіт, не отримали звітності щодо того, що саме зробили підрядники. Найєм наголосив, що наявність документації потрібна для перевірки об'ємів виконаного, тому активісти та посадовці вимагатимуть, аби всі потрібні папери було надано.



Наголошу, що згідно з договором, остаточний розрахунок з підрядником буде лише після перевірки виконавчої документації та актів виконаних робіт. Усю звітність мають переглянути члени робочої групи,

– підкреслив Масі Найєм.

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