На кадрах видно, що всередину храму завели спеціальне обладнання та встановили риштування на вікнах. Крім того, підлогу застелили плівкою. Імовірно, фахівці підготувалися до відчищання стін від кіптяви.

До теми У костелі святого Миколая почали активну фазу ремонту: з'явилися фото зсередини

Що відомо про пожежу

Вогонь охопив костел святого Миколая ввечері 3 вересня. Він пошкодив внутрішнє оздоблення та знищив унікальний орган.

Спершу влада обіцяла, що ремонт у храмі закінчать до кінця 2021 року. Кошти швидко зібрали благодійники – 20 мільйонів гривень.

Проте на початку грудня терміни змістилися на кінець січня. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, що це пов'язано з бюрократичними процедурами.

За планом до 1 червня костел повинні передати парафіянам.

У Києві почалися протиаварійні роботи у костелі святого Миколая / Фото "Сегодня"