На кадрах видно, що всередину храму завели спеціальне обладнання та встановили риштування на вікнах. Крім того, підлогу застелили плівкою. Імовірно, фахівці підготувалися до відчищання стін від кіптяви.

До теми У костелі святого Миколая почали активну фазу ремонту: з'явилися фото зсередини

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У Києві почалися протиаварійні роботи у костелі святого Миколая / Фото "Сегодня"