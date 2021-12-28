На кадрах видно, что внутрь храма завели специальное оборудование и установили леса на окнах. Кроме того, пол застелили пленкой. Вероятно, специалисты подготовились к очистке стен от копоти.

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