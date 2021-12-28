На кадрах видно, что внутрь храма завели специальное оборудование и установили леса на окнах. Кроме того, пол застелили пленкой. Вероятно, специалисты подготовились к очистке стен от копоти.

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Что известно о пожаре

Огонь охватил костел святого Николая вечером 3 сентября. Он повредил внутреннее убранство и уничтожил уникальный орган.

Сначала власти обещали, что ремонт в храме будет завершен до конца 2021 года. Средства быстро собрали благотворители – 20 миллионов гривен.

Однако в начале декабря сроки сместились на конец января. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, что это связано с бюрократическими процедурами.

По плану до 1 июня костел должны передать прихожанам.

В Киеве начались противоаварийные работы в костеле святого Николая / Фото "Сегодня"