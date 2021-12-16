В костеле святого Николая начали активную фазу ремонта: появились фото изнутри

В Киеве наконец-то началась активная фаза восстановительных работ в костеле святого Николая, который пострадал от пожара 2 сентября.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, чтобы вернуть святыне предварительный вид, специалисты применят немецкую технологию бережной очистки поверхности хрупких элементов декора.

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Реставраторы должны отчистить стены от сажи / Фото Александра Ткаченко

Одна из частей работы – установка защитных металлоконструкций на окна / Фото Александра Ткаченко

Лучшее – в сжатые сроки

Ткаченко подчеркнул, что опыт иностранной технологии решили перенять, чтобы в кратчайшие сроки отреставрировать храм без потери качества работы.

Немецкая технология, которую будут использовать специалисты "Укрспецреставрации", позволяет глубоко очищать без механического воздействия такие чувствительные материалы, как лепнину, керамику, мрамор, природный камень, гипс, полированное дерево и т.д.

– объяснил Ткаченко, уточнив, что все компоненты специальной смеси изготовитель передал украинскому костелу бесплатно.

Такую же технологию уже успешно применяли при реставрации памятников в ряде западных стран. Это Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, США, Канада, Швейцария, Португалия, Испания.

Планируется, что работы завершат к концу января 2022 года / Фото Александра Ткаченко

Чтобы сохранить элементы декора, специалисты применят специальную немецкую систему очистки / Фото Александра Ткаченко

Работа сдвинулась с мертвой точки

За последнюю неделю рабочие уже успели:

провести подготовительные работы;

расчистить мусор;

изготовить защитные металлоконструкции для окон.

Теперь реставраторы начали монтировать защитные конструкции окон, которые повредил огонь, а также вскоре займутся очисткой внутренних поверхностей и обустройством лесов.

В целом до конца января 2022 года они должны успеть отремонтировать пол, установить защитные оконные конструкции, очистить от сажи поверхности, починить системы электроснабжения, освещения и пожаротушения, а также установить защитные сетки.

Что сейчас происходит с костелом святого Николая

Сначала планировалось, что реставрационные работы в костеле завершатся уже к концу 2021 года. Денежные средства на это предоставили благотворители – они собрали 20 миллионов гривен, однако подрядчик оценил свои услуги даже дешевле – в 19,5 миллионов гривен.

Впрочем, 2 декабря стало известно, что работы в храме так и не начались, а ситуация ухудшается с каждым днем: стены начали замокать из-за попадания внутрь здания снега и дождя.

Через несколько дней, 6 декабря, Ткаченко отчитался, что противоаварийным работам наконец-то дали старт. Все задержки он списал на бюрократические процедуры.

К 1 июня костел должен быть полностью передан прихожанам. Что касается Национального дома камерной и органной музыки, то для него должны найти новое помещение.

Текст публикации Александра Ткаченко:

Началась активная фаза восстановления костела святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в сентябре 2021 года. Для реставрации применят технологию бережной очистки поверхности хрупких элементов декора, разработанную в Германии.

Противоаварийные работы на памятнике архитектуры – очень тонкое дело. Ограниченные сроки и ускоренный темп выполнения не должны отразиться на качестве работ, поэтому большое внимание уделяется технологии и учету зарубежного опыта. Следовательно, ответственность – в разы выше.

За неделю реставраторы провели подготовительные работы, расчистили мусор, изготовили защитные металлоконструкции для окон. В настоящее время идет монтаж защитных конструкций окон, которые пострадали от высоких температур. Следующий этап – очистка внутренних поверхностей и обустройство лесов.

Немецкая технология, которую будут использовать специалисты "Укрспецреставрации", позволяет глубоко очищать без механического воздействия такие чувствительные материалы, как лепнину, керамику, мрамор, природный камень, гипс, полированное дерево и т.д.

Эту же технологию использовали для реставрации достопримечательностей в Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Швейцарии, Португалии, Испании. Все необходимые компоненты очистной смеси изготовитель передал костелу святого Николая бесплатно.

Напомню, специалисты выполнят следующие работы: ремонт полов, монтаж оконных конструкций, очистку поверхностей, отремонтируют системы электроснабжения, освещения и пожаротушения, установят защитные сетки. Оценочная стоимость работ – 19,5 миллиона гривен. Деньги на восстановление костела предоставили благотворители – граждане Украины и бизнес. Ожидается, что работы будут продолжаться до конца января 2022 года.