В костеле святого Николая начали ремонт после пожара: когда закончатся работы

В киевском костеле святого Николая, который пострадал из-за пожара, наконец начнут противоаварийные работы.

Их будет осуществлять компания "Укрспецреставрация", с которой уже заключили соглашение. Ранее начать восстановление памятника архитектуры якобы не могли из-за бюрократических процедур. Именно они и сместили график.

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Что изменят в костеле

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, "Укрспецреставрация" немедленно начнет:

укреплять оконные конструкции;

ремонтировать пол;

очищать все от сажи и утилизировать ее;

ремонтировать систему отопления;

ремонт системы электроснабжения и освещения;

ремонтировать систему пожаротушения;

устанавливать защитные сетки и демонтировать навесные аварийные элементы.

Обещанный финиш работ в конце декабря подвинули

По прогнозу Ткаченко, ремонтные работы продлятся в течение декабря 2021 – января 2022 года, хотя ранее анонсировалось, что они завершатся до конца текущего года. Их стоимость составит 19,5 миллиона гривен. Эти средства предоставили благотворители, которые откликнулись на призыв.

Символично, что по католическому календарю сегодня – День святого Николая, покровителя костела. Верю, что до 1 июня 2022 года, даты передачи костела в пользование прихода святого Николая, мы завершим не только противоаварийные, но и реставрационные работы,

– заметил Ткаченко.

Пожар едва не уничтожил жемчужину архитектуры

Огонь вспыхнул в костеле вечером 3 сентября. Его удалось потушить, однако пожар уничтожил уникальный орган, повредил внутреннее убранство храма и обрушил огромную люстру.

Несмотря на то, что сейчас святыня находится на балансе Минкульта, после завершения всех ремонтных работ ее передадут местному римокатолическому приходу, который вершит там богослужения. Что же до Национального дома органной и камерной музыки, то ему до 1 июня должны найти новое помещение.

Текст публикации Александра Ткаченко:

Наконец могу сообщить, что противоаварийные работы в костеле святого Николая выполнит общество с ограниченной ответственностью "Укрспецреставрация".

Бюрократические процедуры, к сожалению, сместили дату начала работ. Но теперь переговорная процедура позади, поэтому Национальный дом органной и камерной музыки заключил договор с подрядчиком.

"Укрспецреставрация" сразу берется за выполнение работ. В частности, таких:

укрепление оконных конструкций;

ремонт пола;

очистка и утилизация сажи;

ремонт системы отопления;

ремонт системы электроснабжения и освещения;

ремонт системы пожаротушения;

установка защитных сеток и демонтаж навесных аварийных элементов.

Ориентируемся, что продолжительность работ – декабрь 2021 январь 2022 года.

Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составляет 19,5 миллиона гривен. Финансирование будет происходить за счет собранных благотворительных средств на спасение костела, так же, как за донорские средства платилось проведения обследования после пожара и экспертиза проектно-сметной документации.

Благодарен каждому, кто приобщился к спасению. Это уникальный случай открытой коммуникации государства, представителей бизнеса и людей, которые выступили благотворителями.

Символично, что по католическому календарю сегодня День святого Николая, покровителя костела. Верю, что до 1 июня 2022 года, даты передачи костела в пользование прихода святого Николая, мы завершим не только противоаварийные, но и реставрационные работы.