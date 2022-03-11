В записи, обнародованной 11 марта, киевский городской голова посетил координационный центр Штаба. Там рассказали, что сейчас город полностью обеспечен и готов помогать своим жителям, которые в этом нуждаются.

Также Минсоцполитики создало распределительный хаб гуманитарной помощи

Штаб имеет несколько важных функций

Логистический штаб, который посетил мэр, в первую очередь занимается привлечением помощи. В частности, гуманитарной, которую предоставляют наиболее уязвимым категориям киевлян. Кроме этого, там создают стратегический резерв города из товаров и средств первой необходимости.

Хочу поблагодарить волонтеров, всех небезразличных людей, которые оказывают помощь тем, кому она сегодня необходима. Город продолжает жить в сложных условиях. Но мы делаем все, работаем системно, чтобы помогать киевлянам,

– подчеркнул Кличко.

Он добавил, что сейчас одна из основных задач – город должен жить и работать. Однако отметил, что в этой угрожающей ситуации нужно быть готовым к любому развитию событий.

Гуманитарный штаб столицы Украины: смотрите видео

Как получить помощь в Киеве

Все нуждающиеся жители города могут получить помощь, заполнив заявку по этой ссылке. Также можно обратиться в территориальный центр своего района:

Киевский городской территориальный центр социального обслуживания – улица Котельникова, 32/11, 450-91-66;

Терцентр Голосеевского района – улица Л. Толстого, 25/2, (044) 235-00-40;

Терцентр Дарницкого района – улица Вербицкого, 9-е, (044) 562-47-30;

Терцентр Деснянского района – улица Будищанская, 4, (044) 533-72-51;

Терцентр Днепровского района – улица Курнатовского, 7-А, (044) 512-00-35;

Терцентр Оболонского района – улица Озерная, 18-А, (044) 414-09-41;

Терцентр Печерского района – улица Бойчука (Киквидзе), 11-А, (044) 285-23-59;

Терцентр Подольского района – улица Братская, 15/9, (044) 425-05-12;

Терцентр Святошинского района – улица Жмеринская, 22-А, (044) 405-92-75;

Терцентр Соломенского района – бульвар В. Гавела, 83-А, (044) 497-73-27;

Терцентр Шевченковского района – улица Сальского, 11-А, (044) 467-00-14.

Какую помощь там оказывают / Скриншот

Местный рассказал о гуманитарной ситуации в Киеве: смотрите видео