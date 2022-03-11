У записі, який оприлюднили 11 березня київський міський голова відвідав координаційний центр Штабу. Там розповіли, що наразі місто повністю забезпечене та готове допомагати своїм жителям, які цього потребують.

Також Мінсоцполітики створило розподільчий хаб гуманітарної допомоги

Штаб має кілька важливих функцій

Логістичний штаб, який відвідав мер, передусім займається залученням допомоги. Зокрема, гуманітарної, яка надається найуразливішим категоріям киян. Окрім цього, там створюють стратегічний резерв міста з товарів та засобів першої необхідності.

Хочу подякувати волонтерам, усім небайдужим людям, які надають допомогу тим, кому вона сьогодні необхідна. Місто продовжує жити в складних умовах. Але ми робимо все, працюємо системно, аби допомагати киянам,

– наголосив Кличко.

Гуманітарний штаб столиці України: дивіться відео

Як отримати допомогу в Києві

Усі потребуючі жителі міста можуть отримати допомогу заповнивши заявку за цим посиланням. Також можна звернутися до територіального центру свого району:

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування – вулиця Котельникова, 32/11, 450-91-66;

Терцентр Голосіївського району – вулиця Л. Толстого, 25/2, (044) 235-00-40;

Терцентр Дарницького району – вулиця Вербицького, 9-і, (044) 562-47-30;

Терцентр Деснянського району – вулиця Будищанська, 4, (044) 533-72-51;

Терцентр Дніпровського району – вулиця Курнатовського, 7-А, (044) 512-00-35;

Терцентр Оболонського району – вулиця Озерна, 18-А, (044) 414-09-41;

Терцентр Печерського району – вулиця Бойчука (Кіквідзе), 11-А, (044) 285-23-59;

Терцентр Подільського району – вулиця Братська, 15/9, (044) 425-05-12;

Терцентр Святошинського району – вулиця Жмеринська, 22-А, (044) 405-92-75;

Терцентр Солом’янського району – бульвар В. Гавела, 83-А, (044) 497-73-27;

Терцентр Шевченківського району – вулиця Сальського, 11-А, (044) 467-00-14.

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