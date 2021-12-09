"Купола" на свинье были хайпом: зоозащитники узнали, как снимали видео в тату-салоне

Свинье, которую привели для съемки рекламы в тату салон Tattoo Lamarch Studio, якобы никто не набивал "купола" на спине. Все это якобы инсценировали ради хайпа.

О деталях скандального инцидента смогла узнать активистка зоозащитного движения UAnimals Юстина Дусан. По ее словам, животное в салон на Троещине привел ее владелец, а после съемок забрал.

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Несмотря на то, что тату свинье не делали, участники скандальной съемки таки успели над ней поиздеваться. В частности, они ездили верхом на бедном животном, связывали копыта и смеялись над ее испугом.

Это уже жестокое обращение с животным. Это не та среда, где ей комфортно и обеспечены все условия для жизни,

– сказала Дусан.

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Активистка также напомнила, что в конце ноября Tattoo Lamarch Studio анонсировали "хайповый" рекорд. Тогда их сразу предупредили, что жестокие действия в отношении животных не останутся безнаказанными.

Поскольку тату-мастера никак на это не среагировали и таки привлекли свинью к странной рекламе, UAnimals обратились к правоохранителям. Они подали сразу два заявления – об уголовном и административном правонарушении.

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