"Купола" на свинье были хайпом: зоозащитники узнали, как снимали видео в тату-салоне
Источник:ютуб телеканала "Киев"
Свинье, которую привели для съемки рекламы в тату салон Tattoo Lamarch Studio, якобы никто не набивал "купола" на спине. Все это якобы инсценировали ради хайпа.
О деталях скандального инцидента смогла узнать активистка зоозащитного движения UAnimals Юстина Дусан. По ее словам, животное в салон на Троещине привел ее владелец, а после съемок забрал.
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Поросенок натерпелся страху
Несмотря на то, что тату свинье не делали, участники скандальной съемки таки успели над ней поиздеваться. В частности, они ездили верхом на бедном животном, связывали копыта и смеялись над ее испугом.
Это уже жестокое обращение с животным. Это не та среда, где ей комфортно и обеспечены все условия для жизни,
– сказала Дусан.
Зоозащитники настроены решительно
Активистка также напомнила, что в конце ноября Tattoo Lamarch Studio анонсировали "хайповый" рекорд. Тогда их сразу предупредили, что жестокие действия в отношении животных не останутся безнаказанными.
Поскольку тату-мастера никак на это не среагировали и таки привлекли свинью к странной рекламе, UAnimals обратились к правоохранителям. Они подали сразу два заявления – об уголовном и административном правонарушении.
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Ужасная акция протеста с овцами на Крещатике
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- Полиция изъяла у них животных, однако вела себя с беззащитной отарой не менее жестоко: их волокли за шкуры, носили за ноги и бросали на асфальт.
- В конце концов овец отвезли в Киевский зоопарк. Там о них заботятся, откармливают и лечат. Ведь у животных обнаружили паразитов и проблемы с копытами.