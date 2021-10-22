Локдаун для невакцинированных в Киеве неизбежен, – заместитель Кличко

Киеву не удастся избежать ни красной зоны карантина, ни локдауна. Однако они будут касаться только невакцинированных горожан.

Таким прогнозом поделилась заместитель главы КГГА Анна Старостенко. По ее словам, другого выхода нет из-за загруженности больниц инфицированными COVID-19 на 53,2%. Сейчас в столице стремительно растет как заболеваемость, так и уровень госпитализаций зараженных.

Актуально "Это конвейер трупов": крик души врача Александровской больницы поразил сеть

Выбор – за киевлянами

Старостенко подчеркнула, что каждый житель столицы еще имеет шанс не изолировать себя от мира, если пройдет вакцинацию. В противном же случае люди будут вынуждены остаться на определенное время без привычных благ.

Локдаун неизбежен. И у каждого есть выбор: либо изолироваться и не выходить из дома, поскольку ты не имеешь зеленого COVID-сертификата, либо же вакцинироваться и быть свободным в выборе деятельности, мест пребывания и возможности работать. По сути, это будет локдаун невакцинированных,

– подчеркнула заместитель Виталия Кличко.

Вакцинироваться заставят не только учителей и чиновников

Старостенко убеждена, что вскоре вакцинация станет обязательной не только для педагогов и представителей органов власти. По ее мнению, список станет значительно шире.

Сейчас же все киевляне добровольно могут вакцинироваться в 117 пунктах прививок в больницах и еще в более 20 развлекательно-торговых центрах. Тем, кто не имеет возможности выезжать в город, на помощь готовы прийти 53 мобильные бригады.

Что запретят в "красном" Киеве

Мэр столицы Виталий Кличко предупреждал, что когда город "покраснеет", в нем начнет действовать запрет посещений целого списка заведений и учреждений. Он будет распространяться на граждан, не имеющих сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Речь идет о кафе, спортзалах, гостиницах, центрах предоставления админуслуг, органах соцзащиты, Пенсионном фонде и др.

Кроме того, заместитель главы КГГА Николай Поворозник предположил, что общественный транспорт в Киеве могут сделать доступным только для безопасных пассажиров.

В КГГА предупредили о локдауне для невакцинированных киевлян: видео