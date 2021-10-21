На Лукьяновке авто Getmancar влетело в грузовик: водитель погиб мгновенно

На улице Юрия Ильенко возле станции метро "Лукьяновская" произошла смертельная авария с арендованным авто сервиса Getmancar и грузовиком. Они столкнулись утром 21 октября.

Жертвой аварии стал водитель легковушки 1985 года рождения. Кроме того, серьезно пострадала его 21-летняя пассажирка – девушку немедленно госпитализировали.

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Влетел на полном ходу

Водитель арендованного Hyundai ехал на большой скорости и в конце концов врезался в грузовик Mercedes. От полученных травм мужчина скончался на месте. Туда прибыли следователи и полиция.

Правоохранители рассказали, что Hyundai двигался по улице Ильенко в направлении улицы Герцена. Что касается водителя грузовика Mercedes, то он как раз выполнял маневр правого поворота и осуществлял заезд к придомовой территории.



Водитель легковушки погиб на месте, а его пассажирка госпитализирована / Фото полиции Киева



На место аварии прибыли следователи / Фото полиции Киева

Авария парализовала движение

По данным телеграм-канала dtp.kiev.ua за аварии на улице Юрия Ильенко образовалась большая пробка. На фото видно, что по дороге разбросаны обломки разбитой машины. Тело погибшего лежит на асфальте.

Аварию будут расследовать

Смертельную аварию правоохранители расследуют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Трагедия на Воздухофлотском

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября на Воздухофлотском проспекте. Там не разминулись Hyundai Elantra и Skoda Fabia. В результате под колесами погибла женщина-пешеход.

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