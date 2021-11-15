Работники объясняют свою позицию тем, что проверять медицинские документы нельзя согласно Конституции. Об этом рассказал местный журналист Андрей Лохматов, который посещал "Хлебный" 10 ноября.

Обратите внимание "Работали и будем работать": ночной клуб во Львове о работе в красной зоне

Не проверяют из-за медицинской тайны

Андрей Лохматов рассказал, что зашел в "хлебный", чтобы поработать. Он оставил вещи и уже подошел к кассе, чтобы сделать заказ.

Тут мужчина понял, что его до сих пор никто еще не попросил сертификат вакцинации. Он решил сам спросить у работников об этом.

В ответ Лохматов услышал, что они не будут спрашивать документ, поскольку не имеют на это права. По словам работников, сертификат вакцинации – медицинская тайна. Посетители к тому же вроде бы имеют право тоже ничего не показывать и не сообщать.

В "Хлебном" отказываются проверять сертификаты / Фото из фейсбука Андрея Лохматова

Обратите внимание! Заведения питания в Киеве могут работать только тогда, когда работники и посетители вакцинированы 2 дозами.

Текст публикации Андрея Лохматова:

За что люблю наше государство, то это за вечное мы приняли закон, но он нифига не работает.

Захожу к Хлебному на Бессарабке поработать. Захожу, кладу вещи возле столика, подхожу к кассе делать заказ, делаю его и понимаю, что никто еще не спросил у меня сертификата о вакцинации.

- А почему вы не спрашиваете, имею ли сертификат о вакцинации?

- А мы не имеем права у вас его требовать по закону и Конституции Украины, потому что это медицинская тайна. И посетители имеют право нам ничего не показывать и не сообщать. И полиция не имеет права требовать эту информацию. Мы детально изучили этот вопрос, не можем нарушать законы.

Вот такие вот! Получили?) Честно говоря, сомневаюсь, что информация о наличие профилактической прививки подпадает под понятие медицинской или врачебной тайны, но позиция у Хлебного вполне уверена)

Получается, как получается. Однозначного понимания и трактовки решения власти, получается, нет. И наказания, видимо, Хлебный никакого не несет. А значит, легитимность решения становится под вопрос.

Таким образом, пока одни заведения проверяют сертификаты и не пускают не вакцинированных, ориентируясь на определение КМУ, другие заведения работают на полную, ориентируясь на кодексы и Конституцию.

Все, как всегда) Друзья юристы, что скажете?