Працівники пояснюють свою позицію тим, що перевіряти медичні документи не можна згідно з Конституцією. Про це розповів місцевий журналіст Андрій Лохматов, який відвідував "Хлібний" 10 листопада.

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Не перевіряють через медичну таємницю

Андрій Лохматов розповів, що зайшов до "Хлібного", щоб попрацювати. Він залишив речі та вже підійшов до каси, щоб зробити замовлення.

Тут чоловік зрозумів, що його досі ніхто ще не попросив сертифікат вакцинації. Він вирішив сам запитати у працівників про це.

У відповідь Лохматов почув, що вони не запитуватимуть документ, оскільки не мають на це права. За словами працівників, сертифікат вакцинації – медична таємниця. Відвідувачі до того ж начебто мають право теж нічого не показувати та не повідомляти.



У "Хлібному" відмовляються перевіряти сертифікати / Фото з фейсбуку Андрія Лохматова

Зверніть увагу! Заклади харчування в Києві можуть працювати лише тоді, коли працівники та відвідувачі вакциновані 2 дозами.

Текст публікації Андрія Лохматова:

За що люблю нашу державу, то це за вічну ми ухвалили закон, але він ніфіга не працює.

Заходжу до Хлібного на Бессарабці попрацювати. Заходжу, кладу речі біля столика, підходжу до каси робити замовлення, роблю його та розумію, що ніхто ще не запитав у мене сертифіката про вакцинацію.

- А чому ви не питаєте, чи маю сертифікат про вакцинацію?

- А ми не маємо права у вас його вимагати за законом та Конституцією України, бо це медична таємниця. І відвідувачі мають право нам нічого не показувати та не повідомляти. І поліція не має права вимагати цю інформацію. Ми детально вивчили це питання, не можемо порушувати закони.

Отакі ось! Отримали?) Чесно кажучи, сумніваюся, що інформація про наявність профілактичного щеплення підпадає під поняття медичної чи лікарської таємниці, але позиція у Хлібного цілком впевнена)

Виходить, як виходить. Однозначного розуміння та трактування рішення влади, виходить, немає. І покарання, мабуть, Хлібний ніякого не несе. А отже, легітимність рішення стає під питання.

Таким чином, поки одні заклади перевіряють сертифікати та не пускають не вакцинованих, орієнтуючись на ухвалу КМУ, інші заклади працюють на повну, орієнтуючись на кодекси та Конституцію.

Усі, – як завжди) Друзі юристи, що скажете?