На метро "Минская" случился коллапс: люди стояли в очереди более часа – видео "затора"

Нормальную работу станции столичного метро "Минская" снова парализовали огромные очереди пассажиров. Чтобы спуститься в подземку утром 30 сентября, людям пришлось ждать более часа.

Причиной "затора" в метрополитене стал сбой работы двух терминалов оплаты проезда. При этом всего на станции их обычно работает восемь.

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На метро "Минская" собралась толпа из-за поломки двух терминалов / Скриншот из видео

Дигитализацию не оценили

Одна из сотрудниц метро пожаловалась, что такая проблема появилась с переходом на электронные билеты. По ее словам, во времена жетонов все было более налажено.



Людям пришлось стоять в очереди час / Скриншот из видео

На метро "Минская" из-за поломки терминалов образовалась давка / смотрите видео "Сегодня":

Давняя проблема

Поломка двух терминалов на "Минской" происходит уже не впервые. Эта же причина обусловила давку на станции 13 сентября. Кроме того, тогда "пробки" образовались и на "Теремках".

Толпы в день "Киевпрайда"

После проведения Марша равенства в столице 19 сентября в метрополитене тоже не обошлось без очередей. Активисты жаловались, что после мероприятия ждали на дополнительный специальный поезд, но он так и не приехал. Из-за долгого ожидания люди даже падали в обморок в толпе.