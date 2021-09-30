Причиною "затору" у метрополітені став збій роботи двох терміналів оплати проїзду. При цьому всього на станції їх зазвичай працює вісім.

Актуальне У Києві протестувальники заблокували роботу станції "Арсенальна"



На метро "Мінська" зібрався натовп через поломку двох терміналів / Скриншот відео

Дигіталізацію не оцінили

Одна зі співробітниць метро поскаржилася, що така проблема з'явилася із переходом на електронні квитки. За її словами, у часи жетонів все було більш налагоджено.



Людям довелося стояти у черзі годину / Скриншот відео

На метро "Мінська" через поломку терміналів утворилася тиснява / Дивіться відео "Сегодня":

Давня проблема

Поломка двох терміналів на "Мінській" відбувається уже не вперше. Ця сама причина зумовила тисняву на станції 13 вересня. Крім того, тоді "затори" утворилися і на "Теремках".

Натовпи у день "КиївПрайду"

Після проведення Маршу рівності у столиці 19 вересня в метрополітені теж не обійшлося без черг. Активісти скаржилися, що після заходу чекали на додатковий спеціальний потяг, але він так і не приїхав. Через довге очікування люди навіть непритомніли у натовпі.