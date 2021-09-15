В Минкульте пообещали начать восстановление костела Святого Николая в октябре

Работы по восстановлению костела Святого Николая в Киеве должны начаться в октябре. Кстати, деньги на спасение памятника архитектуры продолжают поступать.

Так 14 сентября прошло первое заседание рабочей группы по контролю за восстановлением костела. Возглавляет группу министр культуры и информационной политики.

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В состав группы также вошли представители Минкульта, Госагентства по вопросам искусств и художественного образования, Нацдома органной и камерной музыки Украины, Римско-Католической Церкви, а также бизнеса и общественности.

Проведут экспертизу аварийного состояния

Сейчас костел имеет предварительное заключение ГСЧС. На очереди – заключение Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Затем проведут экспертизу аварийного состояния, а после – составят проектно-сметную документацию.

Сколько собрали денег на ремонт

В Минкульте отметили, что деньги на восстановление архитектуры и дальше поступают. По состоянию на 14 сентября на счете Национального дома органной и камерной музыки Украины есть 15,7 миллиона гривен.

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