Панихида и шествие являются традиционными мероприятиями, которые организуют участники Майдана и родные погибших. Молитву провел настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

К теме Сотни белых ангелов: в Киеве почтили героев Небесной Сотни

В Киеве состоялась панихида по героям Евромайдана / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как состоялась акция памяти

После панихиды несколько сотен киевлян отправились колонной от Михайловской площади до Аллеи Героев Небесной Сотни. Люди возложили цветы и зажгли лампадки. На протяжении мероприятий за всем следили правоохранители. Героев Майдана почтили минутой молчания.

Среди организаторов акции памяти есть Национальный музей Революции Достоинства, общественная организация "Семьи Небесной Сотни", "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане" и Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции.



Панихида состоялась 18 февраля / Фото Валентины Полищук, 24 канал



На панихиду пришли несколько сотен киевлян​ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



За Небесную Сотню молился Епифаний​ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



На панихиду пришли несколько сотен киевлян​ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Люди были с национальной символикой / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Панихида состоялась в Михайловском соборе​ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Михайловский собор был особым местом защиты во время Революции Достоинства​ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Панихида является традиционным событием​ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Родные погибших и участники Майдана ежегодно приобщаются к чествованию​ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



После панихиды состоялось шествие​ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Человек с символикой Беларуси​ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Киеве показали донецкий Майдан

На Михайловской площади в столице открыли фотовыставку "Евромайдан в Донецке: история борьбы за достоинство". Осмотреть ее можно до 20 марта. Она имеет целью разрушить миф о том, что в Донецке не было сопротивления тоталитарному режиму и российской агрессии.

Для киевлян презентовали несколько сотен фотографий. Хоть донецкий Майдан был немногочисленным, но в нем принимали участие образованные и сознательные люди, которые сейчас защищают Украину в войне с Россией.

Председатель правления общественной организации "Украинская народная рада Донетчины и Луганщины" Станислав Федорчук рассказал журналистам 24 канала, что Евромайдан в Донецке начался вместе с общеукраинским. Он длился до конца февраля 2014 года.

Что произошло в Киеве 18 февраля 2014 года

Протестующие и члены Самообороны Майдана в 8:30 начали мирное шествие к Верховной Раде. Они требовали возвращения к конституции 2004 года и ограничения президентских полномочий.

Когда активисты подошли к правительственному кварталу, то на них ждали силовики с водометами и БТР. Они бросали в людей свето-шумовые гранаты. Также стреляли из ружей и привлекали титушок. Протестующие оборонялись с помощью камней и петард.

Впоследствии власти в столице остановили метро, чтобы другие активисты не могли попасть к месту столкновений. Протестующие под натиском начали отступать. Возле станции метро "Крещатик" силовики били евромайдановцев резиновыми дубинками. После этого на баррикадах нашли тело 61-летней Антонины Дворянец и 73-летнего Якова Зайка.

Столкновения шли до завершения дня. В результате противостояний погибли 23 человека, а 509 получили ранения.