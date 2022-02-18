Панахида та хода є традиційними заходами, що організовують учасники Майдану та рідні загиблих. Молитву провів настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

До теми Сотні білих янголів: у Києві вшанували героїв Небесної Сотні

У Києві відбулась панахида за героями Євромайдану / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Як відбулась акція пам'яті

Після панахиди кілька сотень киян вирушили колоною від Михайлівської площі до алеї Героїв Небесної Сотні. Люди поклали квіти та запалили лампадки. Впродовж заходів за всім стежили правоохоронці. Героїв Майдану вшанували хвилиною мовчання.

Серед організаторів акції пам'яті є Національний музей Революції Гідності, громадська організація "Родини Небесної Сотні", "Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані" та Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції.



Панахида відбулась 18 лютого / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На панахиду прийшли кілька сотень киян / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



За Небесну Сотню молився Епіфаній / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На панахиду прийшли кілька сотень киян / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Люди були з національною символікою / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Панахида відбулась у Михайлівському соборі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Михайлівський собор був особливим місцем захисту під час Революції Гідності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Панахида є традиційною подією / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Рідні загиблих та учасники Майдану щороку долучаються до вшанування / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Після панахиди відбулась хода / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Людина з символікою Білорусі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У Києві показали донецький Майдан

На Михайлівській площі у столиці відкрили фотовиставку "Євромайдан у Донецьку: історія боротьби за гідність". Оглянути її можна до 20 березня. Вона має на меті зруйнувати міф про те, що у Донецьку не було спротиву тоталітарному режиму та російській агресії.

Для киян презентували кілька сотень світлин. Хоч донецький Майдан був нечисельним, але у ньому брали участь освічені та свідомі люди, які зараз захищають Україну у війні з Росією.

Голова правління громадської організації "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" Станіслав Федорчук розповів журналістам 24 каналу, що Євромайдан у Донецьку почався разом із загальноукраїнським. Він тривав до кінця лютого 2014 року.

Що відбулось у Києві 18 лютого 2014 року

Протестувальники та члени Самооборони Майдану о 8:30 розпочали мирну ходу до Верховної Ради. Вони вимагали повернення до Конституції 2004 року та обмеження президентських повноважень.

Коли активісти підійшли до урядового кварталу, то на них чекали силовики з водометами та БТР. Вони кидали в людей світло-шумові гранати. Також стріляли з рушниць й залучали тітушок. Протестувальники оборонялись за допомогою каміння та петард.

Згодом влада у столиці зупинила метро, щоб інші активісти не могли потрапити до місця сутичок. Протестувальники під натиском почали відступати. Біля станції метро "Хрещатик" силовики били євромайданівців гумовими кийками. Після цього на барикадах знайшли тіло 61-річної Антоніни Дворянець та 73-річного Якова Зайка.

Сутички продовжувались до завершення дня. У результаті протистоянь загинули 23 людини, а 509 отримали поранення.