НАБУ разоблачило на огромной взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына, – СМИ

Представители антикоррупционных ведомств задержали неофициального помощника депутата Киевсовета от пропрезидентской партии "Слуга народа" Владислава Трубицына. По данным следствия, 1,26 миллиона гривен взятки должен получить сам политик.

По данным источников издания "Слово и дело", самого Трубицына следователи не задержали, его пытаются разыскать. Вместе с депутатом по делу фигурирует директор одного из коммунальных предприятий столицы.

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Кроме того, детективы НАБУ считают, что "слуга народа" потребовал деньги у бизнесмена в сговоре с пятью пособниками.

Почти 1,4 миллиона за размещение МАФов

В пресс-службе САП утверждают, что Трубицын, являющийся главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, требовал от бизнесмена 1,39 миллиона гривен в год за разрешение на установку 7 незаконных киосков в разных районах столицы.

Преступную схему организовал сам депутат, а также директор одного из коммунальных предприятий и заместители глав еще двух КП.

Деньги от предпринимателя получал неофициальный помощник депутата. Злоумышленника задержали с поличным во время получения 1 миллиона 260 тысяч гривен.

Самого "слугу народа" представители НАБУ и САП ищут для задержания.

Очередной коррупционный скандал с участием "Слуги народа"

Разоблачение депутата Киевсовета Трубицына на взятке является далеко не первым преступлением, в котором подозревают представителей партии "Слуга народа". Среди последнего – разоблачение нардепа Кузьминых, которого 28 января поймали на взятке в 558 тысяч гривен. За столь крупную сумму парламентарий обещал содействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Поскольку нардеп сразу же "заболел", следователи объявили его в розыск.

Прокуроры просили судей посадить "слугу народа" под стражу, но служители Фемиды не смогли избрать ему меру пресечения. Заседание перенесли на 11 февраля. Об этом "Слову и делу" сообщили собеседники в НАБУ и САП.

По словам собеседников, Трубицын, также в Киевсовете занимающий должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в сговоре с пятью пособниками требовали и получили неправомерную выгоду от предпринимателя за установление МАФов. Как сообщают источники, речь идет о 1,5 млн грн неправомерной выгоды.

Сейчас задержан неофициальный помощник депутата Трубицына. Сам политик разыскивается, его пока не задержали. Вместе с депутатом в деле фигурирует директор одного из коммунальных предприятий Киева.