Об этом в эфире 24 канала сказал первый заместитель Киевского городского совета Николай Поворозник. Он отметил, что в метро до сих пор скрываются люди, но часть из них уходит днем на работу.

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"Начинает работать все больше учреждений, организаций и предприятий в городе", – сказал Поворозник.

Он добавил, что метрополитен как перевозчик работает в ограниченном состоянии. Всю актуальную информацию можно просмотреть на ресурсе "Киев цифровой".

Как прошла ночь в столице

В ночь на 30 марта Киев и населенные пункты на окраинах снова попали под обстрелы. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что над Киевом силы обороны сбили несколько вражеских ракет. Сейчас уточняют результаты обстрелов.

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