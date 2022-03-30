Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник Київської міської ради Микола Поворозник. Він зазначив, що в метро досі переховуються люди, але частина з них йде вдень на роботу.

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"Починають працювати все більше установ, організацій та підприємств в місті", – сказав Поворозник.

Він додав, що метрополітен як перевізник працює в обмеженому стані. Всю актуальну інформацію можна переглянути на ресурсі "Київ цифровий".

Як минула ніч у столиці

У ніч на 30 березня Київ та населені пункти на околицях знову потрапили під обстріли. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенк розповів, що над Києвом сили оборони збили кілька ворожих ракет. Наразі уточнюють результати обстрілів.

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