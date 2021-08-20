Нажились на светофорах: в Киеве руководитель КП и подрядчик присвоили миллионы
Источник:Офис генпрокурора
В Киеве на незаконных "заработках" поймали руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации. Они перевели на фиктивные счета 15 миллионов гривен – при установлении светофоров.
О подозрении в служебной халатности сообщили директору КП "Центр организации дорожного движения". Руководителя фирмы-подрядчика подозревают в присвоении имущества.
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Подрядчик и коммунальное предприятие заключили ряд соглашений в 2019 году
"Бизнес" наладили в 2019 году, когда коммунальное предприятие заключило договоры относительно строительства светофоров в столице. Сумма сделок составила 20 миллионов 300 тысяч гривен. Подрядчик работы в полном объеме не выполнил, однако на счета фиктивных юридических лиц перевели 15 миллионов гривен.
В ходе расследования проводят следственные действия в помещении коммунального предприятия и в офисе подрядчика. Также обыски – и в домах фигурантов дела.
Коротко о других скандалах с коррупцией в столице
- Еще одну коррупционную схему обнаружили в коммунальном предприятии "Киевский институт коммунальных отношений". Сотрудников подозревают в закупке оборудования по завышенным ценам.
- Чиновников управления образования Печерской РГА подозревают в закупке школьных парт по завышенной цене.
- Также правоохранители обнаружили коррупции при строительстве Подольского моста. Мол, по документам на мосту покрасили 33 метра железобетонных плит. Но на самом деле эти работы не были выполнены.
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