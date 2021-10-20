Не поделили дорогу и сбили женщину: на Соломенке произошло ночное смертельное ДТП

На Воздухофлотском проспекте в ночь на 20 октября произошла смертельная авария. Ее жертвой стала женщина-пешеход.

Роковое столкновение произошло на перекрестке, где установлен светофор. От полученных травм пострадавшая умерла на месте.

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Водители "не поместились" на дороге

Авария якобы произошла из-за того, что водители Hyundai Elantra и Skoda Fabia не поделили дорогу и допустили столкновение. На кадрах с места происшествия видно, что обе машины получили серьезные повреждения. Что касается женщины, которая погибла, то ее ударом отбросило на несколько метров.



От полученных травм пострадавшая умерла на месте / Фото dtp.kiev.ua



Смертельное столкновение произошло возле "Книгарні Є"​ / Фото dtp.kiev.ua

На месте аварии образовалась пробка

Для выяснения всех обстоятельств автокатастрофы на Воздухофлотский проспект, 31 прибыли полиция и следователи. По информации телеграм-канала "Киев оперативный", утром 20 октября на месте аварии образовалась пробка. Разбитые машины продолжали стоять на дороге, а полиция оформляла дорожно-транспортное происшествие.

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