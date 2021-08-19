Не вижу трагедии, – Ткаченко о скандалах с советскими декорациями на Аллее Небесной Сотни
Источник:"Новое время"
Александр Ткаченко не видит "трагедии" в размещении советских инсталляций на Аллее Героев Небесной Сотни и установлении сцены на мемориале Братской могилы.
Министр культуры и информационной политики объяснил, что декорации будут использовать во время парада для телевизионной съемки. Поскольку люди возмутились, инсталляции переместили.
Важно Аллею Героев Небесной Сотни очистили от советских декораций: видео
Какова позиция Ткаченко
Я не вижу в этом большой трагедии, как и в ситуации, возникшей вчера касаемо памятника на площади Конституции,
– сказал Ткаченко.
Министр отметил, что КГГА дала разрешение на строительство сцены. Поэтому Ткаченко назвал хайпом критику декорации мэром Киева.
"У меня впечатление, что это волна хайпа, но в этом случае есть конкретный автор – КГГА и ее руководитель Виталий Кличко. Он классный боксер, но не классный мэр", – отметил чиновник.
В конце Ткаченко посоветовал Кличко занимался дорогами и подготовкой к 30 годовщине независимости.
Что известно о скандале с декорациями
- 17 августа журналист Богдан Кутепов обнародовал фото декораций, которые установили на Аллее Героев Небесной Сотни. Инсталляции монтировали к празднованию Дня независимости.
- Внимание общественности привлекли советские аппараты с водой и макеты квартир тех времен. Возмутительно, что эти объекты закрывали фотографии погибших. Возник скандал.
- Виталий Кличко сообщил, что разрешение на инсталляции не давали, а согласовали их с Музеем Революции Достоинства.
- На место прибыли представители КГГА, полиция и депутаты. Возникла потасовка, потому что активисты начали просто сносить эти объекты. В конце концов, с Аллее убрали инсталляции.
- Кроме того, 19 августа заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов обвинил организаторов концерта в Мариинском парке в том, что они устанавливают сцену на могилах.
- Зато в Минкульте заявили, что КГГА намеренно хочет сорвать празднование Дня Независимости в Киеве.