Нормальные люди вакцинируются, а не перекрывают улицы, – киевлянин о митинге антивакцинаторов
Источник:24 канал
Реакция большинства жителей Киева на очередной марш противников вакцинации была достаточно жесткой. Один из мужчин, который не мог добраться до работы на машине, а также опаздывал на работу, очень эмоционально прокомментировал акцию.
Когда к мужчине подбежали журналисты с просьбой высказать свое мнение относительно протестов, он не подбирал слов. В частности, киевлянин обозвал антивакцинаторов "невакцинированными ублюдками".
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Недовольный антинаучной позицией участников акции отметил, что у него и у всех людей от COVID-19 умирают родственники, а в центре Киева в это время митингуют антивакцинаторы.
Не хотите вакцинироваться – идите на**й
- Прохожий, предоставил работникам СМИ эмоциональный комментарий, жестко высказывался в адрес участников скандальной акции. Этим он привлек внимание полиции, которая довольно долго сопровождала мужчину.
- Возмущенный прохожий отметил, что не может добраться до работы, поскольку "вакцинированные ублюдки не могут посидеть дома".
- Кроме того, мужчина подчеркнул, что "нормальные люди вакцинируются, а не перекрывают улицы".
Н**уй заняться, б**дь! Я еду на работу, а эти невакцинированные ублюдки не могут дома посидеть. Не хотите вакцинироваться – идите нах**й, б**дь. У меня родственники от COVID-19 умирают, б**дь, у всех умирают. Й**ть, нормальные люди вакцинируются, а не перекрывают улицы, чтобы я, б**дь, не мог на работу доехать,
– прокричал парень на камеру.
Видео с криком души мужчины стремительно ширится по сети. В комментариях к нему многочисленные пользователи выражают ему свою благодарность за четкую формулировку позиции, которую они разделяют.
Смотрите видео крика души киевлянина по акции противников вакцинации:
В целом митинг антивакцинаторов в столице, судя по мнениям киевлян, можно назвать маргинальной акцией, поскольку в нем участвовало не очень много людей. Кроме того, участники марша шли с перевернутыми флагами Украины, рассказывали о вымышленных баснях о заговоре ученых относительно убийства человечества с помощью технологии 5G, и
Смотрите видео с участницей акции антивакцинаторов в Киеве: