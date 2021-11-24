Коли до чоловіка підбігли журналісти з проханням висловити свою думку стосовно протестів, він не підбирав слів. Зокрема, киянин обізвав антивакцинаторів "невакцинованими ублюдками".
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Незадоволений антинауковою позицією учасників акції зазначив, що у нього та у всіх людей від COVID-19 помирають родичі, а у центрі Києва у цей час мітингують антивакцинатори.
Не хочете вакцинуватися – йдіть на**й
- Перехожий, що надав працівникам ЗМІ емоційний коментар, жорстко висловлювався на адресу учасників скандальної акції. Цим він привернув увагу поліції діалогу, яка досить довго супроводжувала чоловіка.
- Обурений перехожий зазначив, що не може дістатися до роботи, оскільки "невакциновані ублюдки не можуть посидіти вдома".
- Крім того, чоловік підкреслив, що "нормальні люди вакцинуються, а не перекривають вулиці".
Н**уй зайнятися, б**дь! Я їду на роботу, а ці невакциновані ублюдки не можуть дома посидіти. Не хочете вакцинуватися – йдіть нах**й, б**дь. У мене родичі від COVID-19 помирають, б**дь, у всіх помирають. Ї**ть, нормальні люди вакцинуються, а не перекривають вулиці, щоб я, б**дь, не міг на роботу доїхати,
– прокричав хлопець на камеру.
Відео з криком душі чоловіка стрімко шириться мережею. У коментарях до нього численні користувачі висловлюють йому свою подяку за чітке формулювання позиції, яку вони поділяють.
Дивіться відео крику душі киянина щодо акції супротивників вакцинації:
Загалом мітинг антивакцинаторів у столиці, судячи з думок киян, можна назвати маргінальною акцією, оскільки у ньому брало участь не дуже багато людей. Крім того, учасники маршу йшли з перевернутими прапорами України, розповідали про вигадані байки про заговір науковців щодо вбивства людства за допомогою технології 5G, та
Дивіться відео з учасницею акції антивакцинаторів у Києві: