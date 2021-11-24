Коли до чоловіка підбігли журналісти з проханням висловити свою думку стосовно протестів, він не підбирав слів. Зокрема, киянин обізвав антивакцинаторів "невакцинованими ублюдками".

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Незадоволений антинауковою позицією учасників акції зазначив, що у нього та у всіх людей від COVID-19 помирають родичі, а у центрі Києва у цей час мітингують антивакцинатори.

Не хочете вакцинуватися – йдіть на**й

Перехожий, що надав працівникам ЗМІ емоційний коментар, жорстко висловлювався на адресу учасників скандальної акції. Цим він привернув увагу поліції діалогу, яка досить довго супроводжувала чоловіка.

Обурений перехожий зазначив, що не може дістатися до роботи, оскільки "невакциновані ублюдки не можуть посидіти вдома".

Крім того, чоловік підкреслив, що "нормальні люди вакцинуються, а не перекривають вулиці".



Н**уй зайнятися, б**дь! Я їду на роботу, а ці невакциновані ублюдки не можуть дома посидіти. Не хочете вакцинуватися – йдіть нах**й, б**дь. У мене родичі від COVID-19 помирають, б**дь, у всіх помирають. Ї**ть, нормальні люди вакцинуються, а не перекривають вулиці, щоб я, б**дь, не міг на роботу доїхати,

– прокричав хлопець на камеру.

Відео з криком душі чоловіка стрімко шириться мережею. У коментарях до нього численні користувачі висловлюють йому свою подяку за чітке формулювання позиції, яку вони поділяють.

Дивіться відео крику душі киянина щодо акції супротивників вакцинації:

Загалом мітинг антивакцинаторів у столиці, судячи з думок киян, можна назвати маргінальною акцією, оскільки у ньому брало участь не дуже багато людей. Крім того, учасники маршу йшли з перевернутими прапорами України, розповідали про вигадані байки про заговір науковців щодо вбивства людства за допомогою технології 5G, та

Дивіться відео з учасницею акції антивакцинаторів у Києві: