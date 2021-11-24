Когда к мужчине подбежали журналисты с просьбой высказать свое мнение относительно протестов, он не подбирал слов. В частности, киевлянин обозвал антивакцинаторов "невакцинированными ублюдками".

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Недовольный антинаучной позицией участников акции отметил, что у него и у всех людей от COVID-19 умирают родственники, а в центре Киева в это время митингуют антивакцинаторы.

Не хотите вакцинироваться – идите на**й

Прохожий, предоставил работникам СМИ эмоциональный комментарий, жестко высказывался в адрес участников скандальной акции. Этим он привлек внимание полиции, которая довольно долго сопровождала мужчину.

Возмущенный прохожий отметил, что не может добраться до работы, поскольку "вакцинированные ублюдки не могут посидеть дома".

Кроме того, мужчина подчеркнул, что "нормальные люди вакцинируются, а не перекрывают улицы".

Н**уй заняться, б**дь! Я еду на работу, а эти невакцинированные ублюдки не могут дома посидеть. Не хотите вакцинироваться – идите нах**й, б**дь. У меня родственники от COVID-19 умирают, б**дь, у всех умирают. Й**ть, нормальные люди вакцинируются, а не перекрывают улицы, чтобы я, б**дь, не мог на работу доехать,

– прокричал парень на камеру.

Видео с криком души мужчины стремительно ширится по сети. В комментариях к нему многочисленные пользователи выражают ему свою благодарность за четкую формулировку позиции, которую они разделяют.

Смотрите видео крика души киевлянина по акции противников вакцинации:

В целом митинг антивакцинаторов в столице, судя по мнениям киевлян, можно назвать маргинальной акцией, поскольку в нем участвовало не очень много людей. Кроме того, участники марша шли с перевернутыми флагами Украины, рассказывали о вымышленных баснях о заговоре ученых относительно убийства человечества с помощью технологии 5G, и

Смотрите видео с участницей акции антивакцинаторов в Киеве: