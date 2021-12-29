В новогоднюю ночь в Киеве продолжили работу городского транспорта: на сколько

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января на два часа продлят работу общественного транспорта. В то же время фуникулер будет работать круглосуточно.

Жители украинской столицы также смогут на 120 минут дольше пользоваться услугами метрополитена. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в телеграм-канале Киевской городской администрации.

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В новогоднюю ночь городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно,

– отметили в КГГА.

Кроме этого, для избежания скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход станций:

"Золотые ворота";

"Контрактовая площадь";

"Почтовая площадь";

"Перекресток";

"Майдан Независимости".

Как будут формировать цены на такси в Киеве

Стоимость поездки в ночь с 31 декабря на 1 января взлетит из-за большого спроса.

Поездки будут стоить тем дороже, чем меньше пассажиров будет пользоваться услугами.

Скидки на поездки могут ввести только тогда, когда после праздников некому будет ездить.

В новогоднюю ночь в Киеве стоимость тарифов во всех службах такси может увеличиться на 25 – 50%. Наименьшая стоимость поездки по городу может достигать 300 гривен.

Текст публикации КГГА:

В новогоднюю ночь городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.

В ночь с 31 декабря на 1 января Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".